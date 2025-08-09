Mascota: el documental que muestra el asombro vínculo entre los gatos y la ciudad de Estambul

En Estambul, la relación con el gato trasciende la idea tradicional de mascota. Allí, estos felinos son parte viva de la ciudad, recorriendo libremente sus calles y conquistando el corazón de sus habitantes. El documental Kedi captura esta conexión única, revelando cómo los animales pueden convertirse en guardianes de la identidad y el espíritu urbano.

Kedi, dirigido por Ceyda Torun, retrata cómo los gatos callejeros no sólo caminan por Estambul, sino que la habitan y la definen . Lejos de ser simples animales domésticos, se mueven libres entre mezquitas, mercados y cafés, recibiendo alimento, caricias y respeto de cientos de personas que los consideran guardianes de sus barrios.

Lo que empieza como una sucesión de escenas tiernas de felinos exploradores se transforma en una radiografía poética y profunda de la ciudad . A través de sus ojos, el espectador descubre tanto la belleza como los problemas de Estambul: la pérdida de espacios verdes, las transformaciones urbanas, la desigualdad social y la memoria histórica.

En este contexto, los gatos actúan como testigos silenciosos y protagonistas de una convivencia única. El documental deja claro que cuidar de otro ser vivo es también una forma de sanar . Muchas de las personas entrevistadas no cuentan con grandes recursos, pero encuentran en este vínculo cotidiano una fuente de bienestar emocional.

Embed - KEDI (GATOS DE ESTAMBUL) - tráiler oficial VOSE

Más que una mascota: un símbolo

En Estambul, los gatos no son propiedad de nadie y, al mismo tiempo, son de todos. Su presencia forma parte de la identidad cultural y espiritual de la ciudad. En palabras de un entrevistado: “Son los guardianes del alma del barrio”.

Kedi combina entrevistas íntimas, música tradicional turca y planos que capturan la vida urbana desde la perspectiva felina. El resultado es un documental que invita a reflexionar sobre el papel de los animales en nuestra sociedad y el impacto que tienen en nuestra vida emocional.

Disponible en Apple TV y YouTube Premium, Kedi es ideal para ver en cualquier momento en que se quiera recordar que el vínculo con estas mascotas es uno de los más puros que existen. Al terminar, uno siente que ya ha recorrido Estambul siguiendo la cola de un gato curioso./Río Negro.