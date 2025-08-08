Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una efeméride creada para reconocer la importancia de estos animales en nuestras vidas y, al mismo tiempo, promover la adopción responsable de los gatos callejeros y la protección de su bienestar.
Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto
Esta fecha, celebrada desde 2002 gracias a la iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental presente en más de 40 países, busca resaltar la relevancia de estos animales.
El objetivo de esta jornada no solo es destacar las cualidades del gato, sino también visibilizar los problemas que enfrentan para fomentar el aprendizaje sobre cómo ayudarlos y protegerlos.
La curiosidad es que el Día del Gatose celebra tres veces al año. Además del 8 de agosto, el 20 de febrero recuerda la muerte de Socks, el gato del expresidente estadounidense Bill Clinton. Por otro lado, el 29 de octubre se festeja en Estados Unidos, impulsado por la activista Colleen Paige, en honor a estos queridos felinos. / La Nación