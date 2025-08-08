Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto

gato Día Internacional del Gato Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto Esta fecha, celebrada desde 2002 gracias a la iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental presente en más de 40 países, busca resaltar la relevancia de estos animales.

El objetivo de esta jornada no solo es destacar las cualidades del gato, sino también visibilizar los problemas que enfrentan para fomentar el aprendizaje sobre cómo ayudarlos y protegerlos.

La curiosidad es que el Día del Gato se celebra tres veces al año. Además del 8 de agosto, el 20 de febrero recuerda la muerte de Socks, el gato del expresidente estadounidense Bill Clinton. Por otro lado, el 29 de octubre se festeja en Estados Unidos, impulsado por la activista Colleen Paige, en honor a estos queridos felinos. / La Nación

