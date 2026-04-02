4 de abril de 2026
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Guerra

"Fueron nuestros ángeles" las enfermeras que salvaron vidas en la Guerra de Malvinas

Norma Pagés, profesional de la salud en Malargüe, destaca en su libro el rol humano de enfermeras y enfermeros en la guerra del '82, silenciado durante décadas.

Enfermeras en la Guerra de Malvinas (Gentileza).

Enfermeras en la Guerra de Malvinas (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

A 44 años de la Guerra de Malvinas, el rol humanitario de enfermeras y enfermeros argentinos emerge con fuerza en la memoria colectiva. Invisibilizados durante décadas, hoy son reconocidos como figuras clave en la contención y asistencia de los soldados heridos en uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente.

La licenciada en enfermería Norma Pagés de Agüero volcó ese reconocimiento en su libro La Lámpara Encendida II, una obra que rescata testimonios y reconstruye el silencioso pero fundamental trabajo del personal sanitario durante el conflicto bélico de 1982. Según relató en diálogo con SITIO ANDINO, la investigación comenzó en Malargüe, a partir de una pregunta tan simple como reveladora: “¿Quiénes habían atendido a esos heridos? Porque nadie hablaba de eso”.

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Enfermeras y enfermeros en la Guerra de Malvinas

Lejos de centrarse en las acciones militares, la autora residente en la ciudad de Malargüe, decidió poner el foco en la dimensión humana de la guerra. “No cuenta acciones bélicas, muestra cómo la enfermería fue invisibilizada durante muchísimo tiempo”, explicó. En ese contexto, destacó que muchas enfermeras y enfermeros tenían poco más de 20 años cuando fueron enviados a enfrentar una realidad extrema, marcada por el dolor, la incertidumbre y la urgencia.

Pagés subrayó que, además de su labor técnica, estos profesionales se convirtieron en el principal sostén emocional de los soldados. “Eran las personas en las que confiaban plenamente, porque no tenían a nadie más”, afirmó, al describir situaciones límite en las que la contención humana era tan importante como la atención médica.

El impacto de esa entrega quedó grabado en la memoria de los excombatientes. “Todos los veteranos siempre me dicen que las enfermeras fueron los ángeles que nos mandó Dios para aliviarnos del dolor”, relató la autora, dando cuenta de un reconocimiento que tardó décadas en hacerse visible.

Embed - DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

El 2 de Abril en Malargüe

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, SITIO ANDINO recogió además testimonios de excombatientes que visitan el sur mendocino para participar de actos y actividades educativas. Entre ellos se encuentra Darío Walter Núñez, quien integró la Compañía Mecanizada 10 del Ejército Argentino y combatió en primera línea.

Oriundo de Merlo, Núñez destacó que desde hace más de 25 años recorre instituciones educativas brindando charlas sobre la guerra. “Es una forma de mantener viva la memoria”, sostuvo, en referencia al proceso de malvinización, una construcción colectiva que sigue fortaleciendo la identidad y la soberanía argentina a través del recuerdo y el testimonio.

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