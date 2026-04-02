4 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Brinco

Brinco sortea un pozo de $530 millones: cómo participar y cuándo se juega

La edición 1348 del Brinco pone en juego un pozo de 530 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco sortea un pozo de $530 millones: cómo participar y cuándo se juega

Brinco sortea un pozo de $530 millones: cómo participar y cuándo se juega

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1348 y se desarrollará el domingo 5 de abril, sortea un gran pozo estimado en 530 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo
Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 29 de marzo

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 29 de marzo

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1347 del 29 de marzo, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero, en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, se registraron ocho ganadores de la provincia de Santa Fe, que se hicieron acreedores de más de $28.000.000.

Brinco 1-4-26
El Brinco del 5 de abril acumula un pozo de $530.000.000.

El Brinco del 5 de abril acumula un pozo de $530.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco acumula un pozo de $500 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

La ciencia explica por qué el vino espumante es el mejor aliado de las comidas fritas

De océano a océano una pareja no vidente impulsa una cruzada solidaria en bicicleta

Qué estudiar en Mendoza: las carreras con más futuro para 2026

Madre sanrafaelina sortea su moto para ganarle al cáncer

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de abril de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de abril

¿Abre el Paso Cristo Redentor este sábado 4 de abril? Esto decidieron las autoridades de ambos países

LO QUE SE LEE AHORA
Carreras prioritarias para el ciclo lectivo 2026.

Qué estudiar en Mendoza: las carreras con más futuro para 2026

Las Más Leídas

La fotografía histórica desde el espacio y Mendoza incluida en ella.

La imagen que conmueve a la NASA y al Mundo: la Tierra desde el espacio y la provincia de Mendoza brilla entre sus luces

Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

Gran Hermano al rojo vivo: quién sería eliminado este lunes, según encuestas

Murió un peatón en Tupungato tras ser embestido por un auto en la Ruta 40

Impactante accidente en Tunuyán: cruzó la ruta y murió tras ser embestido

Volcó un camión en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo de alcohol

Peligro al volante: volcó un camión y el conductor estaba ebrio

Baja la temperatura este sábado en Mendoza.

Tras el "veranito", baja la temperatura en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado