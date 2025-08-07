Quienes tienen una mascota saben que dejarla sola en casa puede generar preocupación. Por suerte, la tecnología ofrece alternativas para acompañarlas a distancia sin perder conexión con sus necesidades diarias. Cámaras, comederos automáticos y sensores de salud ya son parte del kit básico para cuidarlas cuando no estás.

La vida moderna exige muchas horas fuera del hogar, y en ese contexto, las mascotas se quedan esperando. Pero no están solas : hoy existen dispositivos que permiten verlas, alimentarlas, jugar con ellas o incluso detectar cambios en su comportamiento. Desde el celular, podés mantener una rutina que les brinde contención y equilibrio emocional.

Las cámaras para mascotas son mucho más que simples dispositivos de vigilancia. Incluyen audio bidireccional, alertas de ladridos y dispensadores de premios , lo que permite mantener una relación activa con tu perro o gato mientras estás afuera. Incluso pueden detectar movimientos o ruidos sospechosos.

Además, los juguetes inteligentes son ideales para evitar el aburrimiento y el estrés. Existen dispositivos que lanzan pelotas automáticamente , mientras otros ofrecen snacks a cambio de resolver pequeños desafíos. Esto no sólo los mantiene activos, sino que refuerza su bienestar mental.

perro mirando el celular, mascota Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Comederos automáticos y sensores de salud para mascotas

Para quienes pasan muchas horas fuera, los comederos automáticos y bebederos inteligentes son una solución clave. Permiten programar porciones y horarios desde el celular, adaptando la cantidad de alimento según la edad, peso o nivel de actividad. Algunos dispositivos incluso diferencian entre varias mascotas.

bebedero automático y gato, mascota Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Los collares inteligentes van más allá del GPS. Monitorean la frecuencia cardíaca, el descanso y los niveles de actividad, generando alertas ante cualquier anomalía. Son ideales para mascotas mayores o con problemas de salud, ya que ofrecen información que puede compartirse con veterinarios en tiempo real.

Contar con estas tecnologías no reemplaza el amor ni el tiempo que compartís con tu mascota, pero sí garantiza su bienestar cuando no podés estar. Y sobre todo, te permite volver a casa con la tranquilidad de saber que estuvo segura, entretenida y bien alimentada./Canal26.