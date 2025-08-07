Quienes tienen una mascota saben que dejarla sola en casa puede generar preocupación. Por suerte, la tecnología ofrece alternativas para acompañarlas a distancia sin perder conexión con sus necesidades diarias. Cámaras, comederos automáticos y sensores de salud ya son parte del kit básico para cuidarlas cuando no estás.
La vida moderna exige muchas horas fuera del hogar, y en ese contexto, las mascotas se quedan esperando. Pero no están solas: hoy existen dispositivos que permiten verlas, alimentarlas, jugar con ellas o incluso detectar cambios en su comportamiento. Desde el celular, podés mantener una rutina que les brinde contención y equilibrio emocional.
Cámaras y juguetes para interactuar con tu mascota
Las cámaras para mascotas son mucho más que simples dispositivos de vigilancia. Incluyen audio bidireccional, alertas de ladridos y dispensadores de premios, lo que permite mantener una relación activa con tu perro o gato mientras estás afuera. Incluso pueden detectar movimientos o ruidos sospechosos.
Además, los juguetes inteligentes son ideales para evitar el aburrimiento y el estrés. Existen dispositivos que lanzan pelotas automáticamente, mientras otros ofrecen snacks a cambio de resolver pequeños desafíos. Esto no sólo los mantiene activos, sino que refuerza su bienestar mental.
perro mirando el celular, mascota
Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes
Comederos automáticos y sensores de salud para mascotas
Para quienes pasan muchas horas fuera, los comederos automáticos y bebederos inteligentes son una solución clave. Permiten programar porciones y horarios desde el celular, adaptando la cantidad de alimento según la edad, peso o nivel de actividad. Algunos dispositivos incluso diferencian entre varias mascotas.
bebedero automático y gato, mascota
Los collares inteligentes van más allá del GPS. Monitorean la frecuencia cardíaca, el descanso y los niveles de actividad, generando alertas ante cualquier anomalía. Son ideales para mascotas mayores o con problemas de salud, ya que ofrecen información que puede compartirse con veterinarios en tiempo real.