Tecnología y bienestar animal

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

¿Te vas de casa y te preocupa tu gato o tu perro? Estas soluciones combinan amor, tecnología y tranquilidad para vos y tu mascota.

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Por Sitio Andino Lifestyle

Quienes tienen una mascota saben que dejarla sola en casa puede generar preocupación. Por suerte, la tecnología ofrece alternativas para acompañarlas a distancia sin perder conexión con sus necesidades diarias. Cámaras, comederos automáticos y sensores de salud ya son parte del kit básico para cuidarlas cuando no estás.

La vida moderna exige muchas horas fuera del hogar, y en ese contexto, las mascotas se quedan esperando. Pero no están solas: hoy existen dispositivos que permiten verlas, alimentarlas, jugar con ellas o incluso detectar cambios en su comportamiento. Desde el celular, podés mantener una rutina que les brinde contención y equilibrio emocional.

Lee además
Frío y mascotas: una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que las pone en riesgo en invierno
Recomendaciones

Una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que pone en riesgo a las mascotas en invierno
Senasa advierte: claves esenciales para viajar con tu mascota por Argentina
Cuidados en tránsito

Senasa advierte: claves esenciales para viajar con tu mascota por Argentina

Cámaras y juguetes para interactuar con tu mascota

Las cámaras para mascotas son mucho más que simples dispositivos de vigilancia. Incluyen audio bidireccional, alertas de ladridos y dispensadores de premios, lo que permite mantener una relación activa con tu perro o gato mientras estás afuera. Incluso pueden detectar movimientos o ruidos sospechosos.

Además, los juguetes inteligentes son ideales para evitar el aburrimiento y el estrés. Existen dispositivos que lanzan pelotas automáticamente, mientras otros ofrecen snacks a cambio de resolver pequeños desafíos. Esto no sólo los mantiene activos, sino que refuerza su bienestar mental.

perro mirando el celular, mascota
Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Comederos automáticos y sensores de salud para mascotas

Para quienes pasan muchas horas fuera, los comederos automáticos y bebederos inteligentes son una solución clave. Permiten programar porciones y horarios desde el celular, adaptando la cantidad de alimento según la edad, peso o nivel de actividad. Algunos dispositivos incluso diferencian entre varias mascotas.

bebedero automático y gato, mascota
Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Los collares inteligentes van más allá del GPS. Monitorean la frecuencia cardíaca, el descanso y los niveles de actividad, generando alertas ante cualquier anomalía. Son ideales para mascotas mayores o con problemas de salud, ya que ofrecen información que puede compartirse con veterinarios en tiempo real.

Contar con estas tecnologías no reemplaza el amor ni el tiempo que compartís con tu mascota, pero sí garantiza su bienestar cuando no podés estar. Y sobre todo, te permite volver a casa con la tranquilidad de saber que estuvo segura, entretenida y bien alimentada./Canal26.

Temas
Seguí leyendo

Vacunación y desparasitación gratuita para mascotas en la Ciudad de Mendoza

Deshidratación en gatos: el 80% de los dueños no reconoce los síntomas, advierten expertos

Científicos advierten: ni la raza ni la cantidad de comida explican por sí solo la obesidad en los perros

La inteligencia artificial revela cuáles son los 5 mejores nombres para gatos

Revelan cómo influye la televisión en el comportamiento de los perros

Ni castigos ni gritos: adiestradores caninos revelan cómo lograr que un perro no ladre de forma excesiva

Veterinarios advierten: este es el tiempo máximo que un perro o gato puede quedarse solo en casa

Cronograma de mantenimiento urbano: la Municipalidad de Mendoza refuerza servicios en barrios y espacios públicos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Zodíaco

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política