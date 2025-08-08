Cómo mejora tu cerebro tener un gato como mascota

Tener un gato como mascota no sólo llena de ternura el hogar, sino que también aporta beneficios concretos para el cerebro y la salud emocional . Estas criaturas, aparentemente independientes, esconden un gran poder transformador para quienes comparten su día a día con ellas.

Una de las formas más efectivas en las que un gato ayuda al cerebro es mediante su ronroneo. Este sonido suave tiene un efecto directo en la reducción del estrés , ya que acariciarlos activa receptores táctiles que desencadenan la liberación de serotonina y dopamina. Estas sustancias, conocidas como “hormonas de la felicidad”, generan una sensación de paz y bienestar inmediata.

Además, compartir tiempo con un gato ayuda a aliviar síntomas de ansiedad. La rutina de cuidados y el vínculo emocional que se forma con el animal ofrece un punto de estabilidad muy valioso en momentos difíciles.

Ver a un gato jugar también puede ser una experiencia transformadora. Según estudios, observar su comportamiento lúdico activa zonas del cerebro vinculadas al placer , elevando el estado de ánimo de forma natural. Esto convierte a los gatos en aliados ideales para sobrellevar estados de tristeza o aislamiento.

Los beneficios se multiplican en personas que atraviesan momentos de crisis emocional. Una investigación reveló que el 70% de quienes viven con mascotas experimenta una mejora emocional significativa. En el caso de los gatos, su presencia silenciosa pero constante puede ofrecer contención y compañía profunda.

Convivir con un gato: un plus para tu salud

Además de cuidar la mente, tener un gato como mascota también tiene impacto físico. Algunos beneficios adicionales son:

Reducción de la presión arterial.

Menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Disminución de la predisposición a alergias y asma en niños.

También se ha demostrado que convivir con gatos fomenta la actividad física. Jugar con ellos o atender sus necesidades diarias invita al movimiento, lo que promueve un estilo de vida más dinámico, incluso en personas sedentarias.

Mascotas, perros y gatos: una conexión vital

Así como sucede con los perros, los gatos también crean un fuerte sentido de pertenencia. Según una encuesta, el 85% de los dueños de gatos siente que su mascota les ayuda a sobrellevar la soledad. Esta conexión emocional, muchas veces subestimada, es clave para el bienestar psicológico a largo plazo.

Tener un gato es mucho más que una elección estética o de compañía. Es una inversión silenciosa en salud emocional, cerebral y física. Una decisión que mejora la calidad de vida desde el primer maullido./El Cronista.