Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

Descubrí el origen de la misteriosa marca en la frente de tu gato y las leyendas que rodean a esta curiosa característica de tu mascota.

Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

Qué significa la “M” en la frente de los gatos atigrados

 Por Analía Martín

Si tenés una mascota felina, quizá notaste una curiosa marca en forma de “M” en su frente. Esta señal, común en los gatos atigrados, despierta tanto interés que mezcla ciencia y leyenda. Detrás de ella hay explicaciones genéticas comprobadas y relatos culturales que la transforman en un símbolo lleno de historia.

La genética detrás de la “M”

Los gatos atigrados se caracterizan por rayas, manchas o remolinos en el pelaje, y todos los gatos domésticos poseen el gen que determina este patrón. Incluso aquellos sin un atigrado evidente pueden ser “atigrados diluidos”. La marca en forma de “M” no es un gen aparte, sino el resultado de la disposición de las líneas oscuras, sobre todo en patrones mackerel y clásico.

Investigaciones del Instituto de Biotecnología HudsonAlpha y la Universidad de Stanford identificaron que el gen Taqpep es clave en el diseño del pelaje: su variación define si las rayas serán finas o si se formarán espirales más amplias. Otro gen, Dkk4, influye en la distribución de zonas claras y oscuras desde el desarrollo embrionario. Así, la “M” es simplemente parte de un camuflaje natural sin función biológica específica.

Historias y leyendas sobre los gatos atigrados

Más allá de la ciencia, distintas culturas han dado un significado especial a la “M” en los gatos. Algunas de las leyendas más conocidas son:

  • Cristianismo: María, madre de Jesús, agradeció a un gato que lo reconfortó en el pesebre dejando su inicial en su frente.
  • Islam: El profeta Mahoma acarició a su gato Muezza, salvador de su vida, dejando la marca como símbolo de amor y respeto.
  • Antiguo Egipto: La “M” representaba la conexión sagrada del gato con la luna y su alto estatus en la sociedad.
Saber que tu mascota lleva en su rostro un símbolo con tanta carga histórica y cultural sólo refuerza el vínculo especial que compartís con ella. Ya sea que creas en la ciencia, en las leyendas o en ambas, la próxima vez que mires esa marca en tu gato, tal vez la veas con otros ojos./LN.

