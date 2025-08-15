La compañía de una mascota

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

La veterinaria Magdalena Rómoli explicó qué razas son ideales para que un adulto mayor tenga una mascota que sea segura y beneficiosa para su salud emocional.

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

 Por Carla Canizzaro

Disfrutar de la compañía de una mascota es fundamental para hacer la rutina más amena. Llegar a casa, jugar o salir a dar un paseo son momentos que fortalecen el vínculo y brindan compañía. Esta presencia es aún más valiosa en la vida de los adultos mayores. Las recomendaciones de una veterinaria mendocina.

En este sentido, es importante considerar qué tipo de raza es la más adecuada para garantizar una convivencia segura y mejorar la calidad de vida, tanto de la mascota como del adulto que asumirá su cuidado. En diálogo con Sitio Andino, la médica veterinaria Magdalena Rómoli (Mat. 671) explicó cuáles son las razas más recomendadas y destacó el impacto positivo de una mascota en la salud emocional de los adultos mayores.

Lee además
Frío y mascotas: una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que las pone en riesgo en invierno
Recomendaciones

Una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que pone en riesgo a las mascotas en invierno
Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo
Salud felina

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo
veterinaria, adulto mayor, mascota
Esta presencia es aún más valiosa en la vida de los adultos mayores

Esta presencia es aún más valiosa en la vida de los adultos mayores

La veterinaria explicó cómo una mascota mejora la salud emocional en adultos mayores

Lo primero a tener en cuenta, según Rómoli, es que “deben ser mascotas fáciles de cuidar y que no tengan tantos requerimientos, como visitas frecuentes al veterinario o mucha actividad física”. No obstante, aclaró que “un labrador entrenado y tranquilo puede ser una excepción”, aunque en general recomienda razas pequeñas, ya que “son ideales para que la persona las pueda tener cerca durante todo el día”. Las razas recomendadas son: Golden, Labrador, Border Collie, entre otras.

veterinaria, mascota, adultos mayores
La médica veterinaria Magdalena Rómoli (Mat. 671) explicó cuáles son las razas más recomendadas

La médica veterinaria Magdalena Rómoli (Mat. 671) explicó cuáles son las razas más recomendadas

Los adultos mayores suelen llevar una vida tranquila y armoniosa, por lo que las razas que los acompañen deben adaptarse a ese estilo de vida. En este sentido, la compañía de un animal es muy valiosa para la salud emocional. “Cualquier mascota, sea perro o gato, puede ser una gran compañía. El gato suele ser más independiente y requiere menos cuidados”, añadió Rómoli, quien también cuenta con diplomados en Medicina Felina.

Recomendaciones para adoptar una mascota por primera vez

Según los consejos de Rómoli, también directora de la Clínica Veterinaria Cyprus, es fundamental considerar ciertos aspectos antes de que un adulto mayor adopte una mascota por primera vez:

  • Tener un espacio adecuado para que el animal se sienta cómodo.
  • Contar con la posibilidad de cuidarlo y disponer de alguien que lo acompañe al veterinario para la aplicación de vacunas.
  • Evitar adoptar cachorros, ya que requieren visitas veterinarias frecuentes y mucha descarga de energía.
  • Optar por una mascota adulta, que ya esté más desarrollada y necesite menos actividad intensa.
  • Buscar que sea un compañero y no una carga para el adulto mayor.
1 de agosto, veterinaria, cyprus, clinica veterinaria, perros, gatos, mascotas, mascota
Según los consejos de Rómoli, también directora de la Clínica Veterinaria Cyprus, es fundamental considerar ciertos aspectos

Según los consejos de Rómoli, también directora de la Clínica Veterinaria Cyprus, es fundamental considerar ciertos aspectos

En definitiva, la elección de la mascota adecuada puede marcar una gran diferencia en la vida de un adulto mayor. No se trata solo de compañía, sino de bienestar físico y emocional, siempre que el animal se adapte a su ritmo y posibilidades. Optar por razas pequeñas o mascotas adultas y contar con un entorno favorable son pasos clave para asegurar una convivencia armoniosa. Al final, una mascota no solo ocupa un espacio en el hogar, sino también en el corazón.

Temas
Seguí leyendo

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta

Ni en la puerta ni en la ventana: dónde poner las hojas de laurel para atraer la abundancia

Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Cómo cuidar la planta Rosario y mantenerla siempre saludable

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura