Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Disfrutar de la compañía de una mascota es fundamental para hacer la rutina más amena. Llegar a casa, jugar o salir a dar un paseo son momentos que fortalecen el vínculo y brindan compañía. Esta presencia es aún más valiosa en la vida de los adultos mayores. Las recomendaciones de una veterinaria mendocina.

En este sentido, es importante considerar qué tipo de raza es la más adecuada para garantizar una convivencia segura y mejorar la calidad de vida, tanto de la mascota como del adulto que asumirá su cuidado. En diálogo con Sitio Andino, la médica veterinaria Magdalena Rómoli (Mat. 671) explicó cuáles son las razas más recomendadas y destacó el impacto positivo de una mascota en la salud emocional de los adultos mayores.

Lo primero a tener en cuenta, según Rómoli, es que "deben ser mascotas fáciles de cuidar y que no tengan tantos requerimientos, como visitas frecuentes al veterinario o mucha actividad física". No obstante, aclaró que "un labrador entrenado y tranquilo puede ser una excepción", aunque en general recomienda razas pequeñas, ya que "son ideales para que la persona las pueda tener cerca durante todo el día". Las razas recomendadas son: Golden, Labrador, Border Collie, entre otras.

Los adultos mayores suelen llevar una vida tranquila y armoniosa, por lo que las razas que los acompañen deben adaptarse a ese estilo de vida. En este sentido, la compañía de un animal es muy valiosa para la salud emocional. "Cualquier mascota, sea perro o gato, puede ser una gran compañía. El gato suele ser más independiente y requiere menos cuidados", añadió Rómoli, quien también cuenta con diplomados en Medicina Felina.

Recomendaciones para adoptar una mascota por primera vez Según los consejos de Rómoli, también directora de la Clínica Veterinaria Cyprus, es fundamental considerar ciertos aspectos antes de que un adulto mayor adopte una mascota por primera vez: Tener un espacio adecuado para que el animal se sienta cómodo.

para que el animal se sienta cómodo. Contar con la posibilidad de cuidarlo y disponer de alguien que lo acompañe al veterinario para la aplicación de vacunas.

y disponer de para la aplicación de vacunas. Evitar adoptar cachorros , ya que requieren visitas veterinarias frecuentes y mucha descarga de energía.

, ya que requieren visitas veterinarias frecuentes y mucha descarga de energía. Optar por una mascota adulta , que ya esté más desarrollada y necesite menos actividad intensa.

Buscar que sea un compañero y no una carga para el adulto mayor. En definitiva, la elección de la mascota adecuada puede marcar una gran diferencia en la vida de un adulto mayor. No se trata solo de compañía, sino de bienestar físico y emocional, siempre que el animal se adapte a su ritmo y posibilidades. Optar por razas pequeñas o mascotas adultas y contar con un entorno favorable son pasos clave para asegurar una convivencia armoniosa. Al final, una mascota no solo ocupa un espacio en el hogar, sino también en el corazón.