Expertos advierten sobre el impacto que podría tener sacar a pasear a tu gato con correa

El debate sobre si un gato debería salir a la calle con correa ha ganado fuerza en redes sociales y entre cuidadores responsables. Según expertos en comportamiento felino, esta práctica no siempre es tan beneficiosa para tu mascota como parece y, en ciertos casos, podría afectar la salud emocional del animal.

El veterinario y etólogo Jaume Fatjó explica que los gatos disfrutan de explorar, pero no siempre en las condiciones que les impone una correa . La pérdida de control sobre sus movimientos puede generar incomodidad, estrés e incluso actitudes agresivas. Un felino que detecta algo molesto —como otro gato o un ruido fuerte— normalmente huye; sin embargo, con la correa no puede hacerlo, lo que intensifica su ansiedad.

Además, Fatjó asegura haber atendido casos de problemas de agresión directamente vinculados a los paseos con correa . Este tipo de experiencias, lejos de ser recreativas, pueden alterar la conducta del animal y dañar el vínculo con su cuidador.

Para un felino, el valor de su territorio no está en su tamaño, sino en su calidad. Un entorno seguro, estimulante y con opciones de exploración es clave para su bienestar . Si vive en un espacio cerrado, es fundamental que este cuente con rascadores, zonas elevadas, escondites y juguetes que despierten su instinto cazador.

Los especialistas recomiendan enriquecer el hogar con actividades que fomenten su autonomía. El sentido de agencia —la capacidad de decidir qué hacer— es esencial para un gato sano y equilibrado, y algo que la correa puede limitar gravemente.

Alternativas seguras para estimular a tu gato sin sacarlo a la calle

Si buscas que tu mascota gato disfrute de nuevas experiencias sin riesgos, estas opciones pueden ayudarte:

Rascadores y gimnasios para gatos que permitan trepar y estirarse.

que permitan trepar y estirarse. Juguetes interactivos para estimular la caza y el ingenio.

para estimular la caza y el ingenio. Ventanas seguras o balcones protegidos para observar el exterior sin peligro.

para observar el exterior sin peligro. Rutinas de juego diario con plumas o pelotas.

con plumas o pelotas. Escondites y cuevas para explorar y descansar.

En definitiva, no es imprescindible sacar a un gato con correa para que sea feliz. Lo que más valora es un entorno enriquecido, seguro y que respete su autonomía. Brindarle estas condiciones no solo mejorará su salud física, sino también su bienestar emocional.