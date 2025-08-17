Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Tener una mascota implica aprender a interpretar sus conductas. Cuando un perro empieza a cavar en el jardín, muchos dueños creen que es por rebeldía o simple juego. Sin embargo, los especialistas señalan que esta costumbre responde a razones mucho más profundas y, en muchos casos, completamente naturales.
Motivos por los que el perro hace pozos
Uno de los factores más comunes es la necesidad de liberar energía acumulada. Las razas activas, como ovejeros o terriers, suelen cavar para ejercitarse, especialmente si no reciben suficiente actividad física diaria. Otro motivo frecuente aparece en días calurosos, cuando el perro busca un sitio fresco para descansar.
También puede tratarse de aburrimiento o falta de estimulación. Una mascota que pasa muchas horas sola puede desarrollar conductas como escarbar, morder muebles o ladrar sin motivo. En otros casos, el instinto cazador entra en juego: su olfato los lleva a buscar insectos o roedores ocultos bajo tierra. Ignorar esta conducta o castigarla sin entender la causa solo aumenta el problema.
perro haciendo un pozo cerca de un alambrado, mascota
Cómo evitar que tu perro haga pozos en el jardín
Los veterinarios recomiendan abordar el comportamiento de las mascotas con estrategias positivas. Algunas medidas efectivas incluyen:
Más ejercicio diario: paseos largos, carreras o juegos de buscar.
Estimulación mental: juguetes interactivos o de olfato que mantengan su atención.
Zonas permitidas para cavar: un espacio con arena o tierra donde pueda escarbar libremente.
Acceso a sombra y agua fresca: para reducir la búsqueda de lugares frescos bajo tierra.
Consulta veterinaria: para descartar problemas de salud o ansiedad grave.
Estas acciones disminuyen la necesidad de cavar y mejoran el bienestar general del animal. El objetivo es reemplazar un hábito no deseado por actividades más sanas y enriquecedoras.
perro metido en un poco, mascota
Educar a un perro es guiar, no castigar, y lograr que encuentre en sus actividades diarias el equilibrio físico y mental que necesita. Con un poco de observación y cambios en la rutina, es posible que tu mascota deje los pozos atrás y disfrute del jardín sin destruirlo./Canal 26.