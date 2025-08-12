Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

El perro estilo terrier, como el encantador yorkshire terrier, puede convertirse en la mascota ideal para quienes buscan un compañero leal y lleno de energía. Antes de decidir su adopción, es importante conocer sus características, cuidados y si su personalidad se ajusta a tu estilo de vida.

El yorkshire terrier es una raza tipo toy reconocida por su pelaje sedoso, similar al cabello humano, y por su distintivo color azul acero mezclado con dorado. Su porte elegante y su mirada vivaz lo hacen irresistible. Los machos suelen medir entre 18 y 20 centímetros, pesar menos de 3,2 kilos y vivir entre 13 y 16 años.

Aunque su tamaño es reducido, su carácter es valiente y curioso. Puede pasar de descansar en tu regazo a perseguir a otro perro en un instante. Esta energía natural requiere que tenga un entorno estimulante y una rutina diaria de actividad. No es una mascota para dueños sedentarios.

Para mantener al yorkshire terrier sano y feliz, necesita al menos 30 minutos diarios de ejercicio. Les encantan los paseos cortos, seguir rastros y jugar a buscar objetos. El juego no solo es diversión, sino que estimula su mente y evita el aburrimiento. Puedes incorporar actividades como:

Caminatas en distintos entornos

Juegos de lanzar y recoger

Sesiones cortas de entrenamiento con premios

Su carácter inteligente le permite aprender órdenes con rapidez, pero también puede desarrollar mañas si no se le guía con firmeza. Por eso, la paciencia y la constancia son claves.

Un perro con historia y encanto

El origen del yorkshire terrier se remonta a mediados del siglo XIX, cuando tejedores escoceses llevaron pequeños terriers a Yorkshire y Lancashire. Allí se cruzaron con razas locales, dando origen a este perro único. Entre sus antepasados figuran el terrier de Manchester, el maltés y el skye terrier.

Su popularidad creció rápidamente, pasando de ser un perro de trabajo a un animal de compañía muy apreciado. Hoy en día, es reconocido como uno de los terriers más adaptables a la vida en familia, siempre que se respeten sus necesidades físicas y afectivas./Infobae.