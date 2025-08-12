Mascotas ideales

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Descubre las claves para saber si este perro pequeño, valiente y encantador es la mascota perfecta para tu hogar. Conoce sus cuidados y necesidades.

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

 Por Analía Martín

El perro estilo terrier, como el encantador yorkshire terrier, puede convertirse en la mascota ideal para quienes buscan un compañero leal y lleno de energía. Antes de decidir su adopción, es importante conocer sus características, cuidados y si su personalidad se ajusta a tu estilo de vida.

Características únicas del yorkshire terrier

El yorkshire terrier es una raza tipo toy reconocida por su pelaje sedoso, similar al cabello humano, y por su distintivo color azul acero mezclado con dorado. Su porte elegante y su mirada vivaz lo hacen irresistible. Los machos suelen medir entre 18 y 20 centímetros, pesar menos de 3,2 kilos y vivir entre 13 y 16 años.

Lee además
Cursos online gratuitos para controlar la agresividad en tu mascota
Bienestar animal

Cursos online gratuitos para controlar la agresividad en tu mascota
Mascota: qué significa y qué hacer si tu perro intenta montarte todo el tiempo
Conducta canina

Mascota: qué significa y qué hacer si tu perro intenta montarte todo el tiempo

Aunque su tamaño es reducido, su carácter es valiente y curioso. Puede pasar de descansar en tu regazo a perseguir a otro perro en un instante. Esta energía natural requiere que tenga un entorno estimulante y una rutina diaria de actividad. No es una mascota para dueños sedentarios.

Ejercicio y estimulación mental para tu mascota

Para mantener al yorkshire terrier sano y feliz, necesita al menos 30 minutos diarios de ejercicio. Les encantan los paseos cortos, seguir rastros y jugar a buscar objetos. El juego no solo es diversión, sino que estimula su mente y evita el aburrimiento. Puedes incorporar actividades como:

  • Caminatas en distintos entornos
  • Juegos de lanzar y recoger
  • Sesiones cortas de entrenamiento con premios
yorkshire terrier, mascota
Qu&eacute; tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Su carácter inteligente le permite aprender órdenes con rapidez, pero también puede desarrollar mañas si no se le guía con firmeza. Por eso, la paciencia y la constancia son claves.

Un perro con historia y encanto

El origen del yorkshire terrier se remonta a mediados del siglo XIX, cuando tejedores escoceses llevaron pequeños terriers a Yorkshire y Lancashire. Allí se cruzaron con razas locales, dando origen a este perro único. Entre sus antepasados figuran el terrier de Manchester, el maltés y el skye terrier.

yorkshire terrier mordiendo una manguera, mascota
Qu&eacute; tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Su popularidad creció rápidamente, pasando de ser un perro de trabajo a un animal de compañía muy apreciado. Hoy en día, es reconocido como uno de los terriers más adaptables a la vida en familia, siempre que se respeten sus necesidades físicas y afectivas./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que pone en riesgo a las mascotas en invierno

Científicos advierten: ni la raza ni la cantidad de comida explican por sí solo la obesidad en los perros

Revelan cómo influye la televisión en el comportamiento de los perros

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Jardinería: qué planta evitar en casa según el feng shui

El truco para lograr que tus cactus florezcan con cuidados simples pero efectivos

Jardinería: cómo cuidar un gomero para que crezca frondoso y sano

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares

Por Sitio Andino Sociedad
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló