Felino elegante

El increíble origen del gato himalayo: un curioso cruce de razas

Descubrí al gato himalayo, una raza única con un origen sorprendente y curiosidades que lo convierten en una mascota muy especial.

El increíble origen del gato himalayo: un curioso cruce de razas

El increíble origen del gato himalayo: un curioso cruce de razas

 Por Analía Martín

El gato himalayo es una de esas razas que sorprenden por su historia y encanto. Nació a mediados del siglo XX gracias al cruce entre el siamés, conocido por su elegancia y su patrón de color “point”, y el persa, célebre por su abundante pelaje y su porte majestuoso. El resultado fue un felino de mirada intensa, carácter dulce y presencia inconfundible.

Características que lo distinguen

El himalayo es un gato de tamaño mediano a grande, con cuerpo sólido, patas cortas y un pelaje largo y sedoso que necesita cuidados frecuentes. Su cara achatada, heredada del persa, y sus marcas oscuras en orejas, cara, patas y cola, propias del siamés, lo convierten en un felino único. Su aspecto refinado suele asociarse con lujo y distinción, aunque en el fondo es un compañero hogareño que disfruta de la calma.

Lee además
¿Por qué mi gato maúlla en la puerta y cómo lograr que deje de hacerlo?
Conducta felina

¿Por qué mi gato maúlla en la puerta y cómo lograr que deje de hacerlo?
Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol 
Fenómeno pet friendly

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

En cuanto a su personalidad, este gato es tranquilo, cariñoso y muy apegado a sus dueños. Se adapta con facilidad a la vida en interiores, convive bien con niños y otras mascotas, y suele demandar atención y mimos constantes. Eso sí, no tolera largos períodos de soledad, por lo que se recomienda para familias que pasan tiempo en casa.

gato siamés y gato persa, mascota
Siamés y persa, las dos razas de gato que dieron origen al himalayo

Siamés y persa, las dos razas de gato que dieron origen al himalayo

Cuidados esenciales para estas mascotas

Tener como mascota a un himalayo implica ciertos cuidados básicos que garantizan su bienestar:

  • Cepillado diario: evita la formación de nudos y mantiene el pelaje sano.
  • Alimentación equilibrada: diseñada para gatos de interior, que favorezca su digestión y energía.
  • Atención veterinaria: controles regulares para prevenir problemas respiratorios, frecuentes por su nariz chata.
  • Ambiente cómodo: camas mullidas, espacios tranquilos y rascadores son indispensables.
  • Cariño constante: adora la compañía y los momentos de juego compartidos.
Embed

La esperanza de vida del himalayo oscila entre los 9 y 15 años, siempre que reciba los cuidados adecuados y una dieta balanceada. Con el tiempo, este gato se ha consolidado como una de las razas más queridas en América y Europa, y su imagen protagoniza numerosas cuentas en redes sociales dedicadas a felinos./TN.

Temas
Seguí leyendo

Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas

Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Ni cada día ni cada un mes: ¿cada cuánto cambiar el arenero del gato?

Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad

Transforma latas de gaseosa en macetas únicas para tus plantas de suculentas

¿Por qué mi perro se muerde la cola? Causas y soluciones prácticas

Truco para que el potus crezca con hojas más grandes

Conocé el horóscopo para este viernes 5 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad
Aromas al anochecer

Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
automovilismo

Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

Por Sitio Andino Deportes