Conducta felina

¿Por qué mi gato maúlla en la puerta y cómo lograr que deje de hacerlo?

Si tu gato insiste en maullar frente a la puerta, descubre qué hay detrás de este hábito y cómo mejorar la convivencia con tus mascotas.

¿Por qué mi gato maúlla en la puerta y cómo lograr que deje de hacerlo?

¿Por qué mi gato maúlla en la puerta y cómo lograr que deje de hacerlo?

 Por Analía Martín

El maullido constante de un gato frente a la puerta puede alterar la tranquilidad de cualquier hogar. Aunque muchos tutores creen que se trata sólo de un capricho, detrás de este comportamiento suelen existir motivos claros. Desde la búsqueda de atención hasta factores médicos, entenderlo es clave para mejorar la relación con nuestras mascotas.

¿Por qué los gatos maúllan en la puerta?

Especialistas en comportamiento felino explican que los gatos adultos maúllan casi exclusivamente a los humanos como forma de comunicación. Cuando tu mascota se ubica en la puerta, generalmente está diciendo: “¡Ábrela!”. Las causas más comunes son la curiosidad por explorar, la necesidad de atención, el deseo de jugar o la espera de comida.

Lee además
Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol 
Fenómeno pet friendly

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol
Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas
Cuidado animal

Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas

El problema suele agravarse cuando el tutor responde al maullido con caricias, juegos o alimento. Ese refuerzo involuntario enseña al gato que su insistencia funciona. Por eso, la clave está en comprender qué lo motiva y actuar de manera estratégica.

gato en la puerta, mascota
La dificultad de mantener las puertas de la casa cerrada cuando hay un gato en casa

La dificultad de mantener las puertas de la casa cerrada cuando hay un gato en casa

Factores médicos y señales de alerta

No todo maullido responde a la conducta. En algunos casos, el maullido excesivo puede estar asociado a enfermedades como hipertiroidismo, disfunción cognitiva felina o insuficiencia renal, especialmente en gatos mayores. Si el comportamiento aparece de repente, se vuelve inusual o se combina con otros síntomas, lo recomendable es consultar con un veterinario.

Cada gato tiene un lenguaje propio y los tutores aprenden a identificarlo con el tiempo. Un tono agudo puede expresar dolor o miedo, mientras que otros maullidos refieren a necesidades inmediatas, como salir de la habitación o recibir afecto.

Cinco pasos para evitar el maullido insistente

Los expertos sugieren medidas prácticas para reducir este hábito sin dañar el vínculo con tu gato:

  • Ignorar el refuerzo negativo: evitar gritos o castigos que solo generan ansiedad.
  • Ofrecer juegos y juguetes: ayudan a canalizar la energía y reducen la insistencia.
  • Crear espacios seguros: balcones cerrados o áreas “cat friendly” permiten explorar sin riesgos.
  • Introducir un refuerzo positivo: premiar la calma y asociar la puerta cerrada con experiencias agradables.
  • Consultar al veterinario: necesario cuando el maullido es persistente o inusual.
gato durmiendo, mascota
Ofrecerle un espacio de juego a tu gato refuerza su sentido de pertenencia en el hogar

Ofrecerle un espacio de juego a tu gato refuerza su sentido de pertenencia en el hogar

El secreto para lograr que tu gato deje de maullar en la puerta está en la paciencia, la observación y la constancia. Al ofrecerle un entorno enriquecido, juegos suficientes y atención de calidad, se reduce la necesidad de llamar la atención de forma excesiva. En última instancia, comprender su lenguaje es parte del vínculo que une a las mascotas con sus tutores./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Ni cada día ni cada un mes: ¿cada cuánto cambiar el arenero del gato?

Qué sienten los gatos y cómo reaccionan cuando los acariciás demasiado

Conocé el horóscopo para este viernes 5 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

¿Para qué sirve poner cinta roja en la planta lengua de suegra?

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar

Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 5 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio