Qué sienten los gatos y cómo reaccionan cuando los acariciás demasiado

Los gatos son mascotas fascinantes, con una personalidad marcada por la independencia y la sensibilidad. A diferencia de los perros, no siempre disfrutan de caricias largas , y pueden pasar del placer al fastidio en cuestión de segundos. Comprender qué sienten al recibir contacto prolongado es clave para mejorar la convivencia y fortalecer el vínculo con ellos.

Cuando un gato recibe caricias suaves en zonas como la cabeza, detrás de las orejas o bajo la barbilla, su cuerpo libera endorfinas que generan bienestar . Estas sustancias ayudan a reducir el estrés, motivo por el cual suelen ronronear o acomodarse para seguir recibiendo mimos. Sin embargo, no todos los felinos toleran la misma cantidad de contacto.

Los especialistas advierten que la piel de los gatos es extremadamente sensible . Tras un tiempo de contacto, algunos pueden experimentar lo que se conoce como hiperestimulación. En ese punto, la sobrecarga sensorial deja de ser placentera y el animal comienza a mostrar conductas de rechazo.

Las caricias de un tutor y su gato resfuerza el vínculo entre ambos

Mover la cola con fuerza o de forma brusca.

Girar la cabeza con intención de morder suavemente.

Echar las orejas hacia atrás.

Alejarse o escapar del contacto.

Prestar atención a estas conductas es fundamental para evitar conflictos y respetar los límites naturales de cada felino.

Caricias y personalidad: cada gato es único

Al igual que las personas, cada gato tiene un nivel distinto de tolerancia a las caricias. Algunos disfrutan de largos momentos de mimos, mientras que otros sólo aceptan unos segundos antes de apartarse. Esta diferencia depende de su temperamento, experiencias previas y grado de sociabilización.

gato estresado con niño, mascota El gato es muy celoso de su espacio personal

Las caricias cumplen un papel importante en la relación entre humanos y gatos. No solo refuerzan el vínculo afectivo, también reducen la ansiedad y fortalecen la confianza mutua. Sin embargo, el secreto está en el equilibrio: saber cuándo iniciar y, sobre todo, cuándo detenerse.

En el cuidado de las mascotas, escuchar sus señales es tan importante como alimentarlas bien o llevarlas al veterinario. Respetar sus tiempos y preferencias hará que las caricias se conviertan en un momento de disfrute compartido, sin generar incomodidad.