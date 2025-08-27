¿Menos es más?

Qué sienten los gatos y cómo reaccionan cuando los acariciás demasiado

Expertos explican cómo percibe un gato las caricias prolongadas y qué señales hay que leer en nuestras mascotas para evitar incomodidades.

 Por Analía Martín

Los gatos son mascotas fascinantes, con una personalidad marcada por la independencia y la sensibilidad. A diferencia de los perros, no siempre disfrutan de caricias largas, y pueden pasar del placer al fastidio en cuestión de segundos. Comprender qué sienten al recibir contacto prolongado es clave para mejorar la convivencia y fortalecer el vínculo con ellos.

Cuando un gato recibe caricias suaves en zonas como la cabeza, detrás de las orejas o bajo la barbilla, su cuerpo libera endorfinas que generan bienestar. Estas sustancias ayudan a reducir el estrés, motivo por el cual suelen ronronear o acomodarse para seguir recibiendo mimos. Sin embargo, no todos los felinos toleran la misma cantidad de contacto.

Señales de incomodidad en los gatos

Los especialistas advierten que la piel de los gatos es extremadamente sensible. Tras un tiempo de contacto, algunos pueden experimentar lo que se conoce como hiperestimulación. En ese punto, la sobrecarga sensorial deja de ser placentera y el animal comienza a mostrar conductas de rechazo.

Las señales más frecuentes de incomodidad incluyen:

  • Mover la cola con fuerza o de forma brusca.
  • Girar la cabeza con intención de morder suavemente.
  • Echar las orejas hacia atrás.
  • Alejarse o escapar del contacto.

Prestar atención a estas conductas es fundamental para evitar conflictos y respetar los límites naturales de cada felino.

Caricias y personalidad: cada gato es único

Al igual que las personas, cada gato tiene un nivel distinto de tolerancia a las caricias. Algunos disfrutan de largos momentos de mimos, mientras que otros sólo aceptan unos segundos antes de apartarse. Esta diferencia depende de su temperamento, experiencias previas y grado de sociabilización.

gato estresado con niño, mascota
El gato es muy celoso de su espacio personal

El gato es muy celoso de su espacio personal

Las caricias cumplen un papel importante en la relación entre humanos y gatos. No solo refuerzan el vínculo afectivo, también reducen la ansiedad y fortalecen la confianza mutua. Sin embargo, el secreto está en el equilibrio: saber cuándo iniciar y, sobre todo, cuándo detenerse.

En el cuidado de las mascotas, escuchar sus señales es tan importante como alimentarlas bien o llevarlas al veterinario. Respetar sus tiempos y preferencias hará que las caricias se conviertan en un momento de disfrute compartido, sin generar incomodidad.

