Ni cada día ni cada un mes: ¿cada cuánto cambiar el arenero del gato?

El arenero puede afectar la salud de tu gato y la armonía con otras mascotas. Conocé cada cuánto conviene cambiar la arena para evitar problemas.

 Por Analía Martín

El gato es un animal independiente, pero su bienestar depende de rutinas claras de higiene. Una de las más importantes es la limpieza de su arenero. Un cajón sucio puede generar estrés, infecciones urinarias y malos hábitos como buscar rincones de la casa para hacer sus necesidades. Mantenerlo en condiciones no es un detalle: es salud y convivencia.

Cada cuánto cambiar la arena del gato

No hay un único período fijo para todos los hogares. La frecuencia depende del tipo de arena, la cantidad de gatos y los hábitos de limpieza diaria. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no alcanza con retirar los desechos superficiales: hay que renovar el contenido por completo cada cierto tiempo.

La periodicidad de limpieza del arenero de tu gato es muy importante

  • Arena aglomerante: retirar desechos y grumos todos los días, cambio total cada 2 semanas.
  • Arena de sílice: limpieza diaria de desechos y reemplazo completo cada 3 a 4 semanas.
  • Arena biodegradable: depende de la absorción, pero suele requerir un recambio total entre 7 y 10 días.

Un error común es pensar que mientras no haya olor no hace falta cambiar la arena. El amoníaco de la orina puede acumularse y dañar la salud del gato incluso antes de que el olor sea perceptible.

Qué pasa si tenés más de un gato

Cuando conviven varios gatos, la dinámica cambia por completo. Se recomienda tener una caja de arena por gato más una adicional. Es decir, dos gatos = tres areneros. De esa forma, se evitan disputas territoriales y se garantiza que siempre haya un espacio limpio disponible.

El arenero de tu gato debe limpiarse a tiempo

Además, los areneros deben ser amplios y estar en lugares tranquilos de la casa. Ubicarlos en sitios con mucho movimiento o ruido puede hacer que los gatos dejen de usarlos, lo que termina generando más problemas de higiene.

La limpieza del arenero no admite descuidos. Ni todos los días ni una vez al mes: lo ideal es cambiar la arena cada una, dos o tres semanas según el tipo utilizado, y acompañar ese recambio con limpiezas diarias. Así, el gato mantiene su bienestar y las mascotas conviven en un hogar más sano y armonioso./LN.

