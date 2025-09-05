Conocé el horóscopo para este viernes 5 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 4 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Día para animarte a cerrar etapas y abrir nuevas oportunidades. En lo laboral, tu energía impulsará proyectos. En el amor, la pasión se encenderá con fuerza.

El viernes trae calma y estabilidad. Buen momento para disfrutar de los placeres simples y compartir con amigos. En lo sentimental, será clave escuchar al otro.

Tu capacidad de comunicarte estará en su mejor momento. Oportunidad para aclarar malentendidos. En el amor, una conversación sincera abrirá nuevas puertas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Jornada que invita a cuidar tu hogar y a fortalecer los vínculos familiares. En lo laboral, evitarás tensiones si mantenés la calma. En el amor, habrá gestos tiernos y significativos.

horóscopo, signos del zodíaco Conocé el horóscopo para hoy viernes 5 de septiembre de 2025. Foto: Cristian Lozano

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma se notará en cada paso. En el trabajo, una oportunidad inesperada puede sorprenderte. En el amor, será un día propicio para la conquista y la complicidad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El viernes será ideal para enfocarte en tu bienestar físico y mental. En lo laboral, tu responsabilidad será reconocida. En el amor, mostrar comprensión hará que todo fluya mejor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía estará de tu lado. Es un buen día para firmar acuerdos o resolver conflictos. En el amor, la conexión será profunda y equilibrada.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad marcará tu día. En lo laboral, podrás resolver algo que parecía complicado. En el amor, la pasión y la entrega estarán al máximo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu optimismo será tu gran aliado este viernes. En el trabajo, una propuesta interesante puede llegar. En el amor, los momentos alegres fortalecerán tus vínculos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día excelente para enfocarte en tus metas. Tu disciplina dará resultados visibles. En el amor, será momento de dar seguridad y demostrar compromiso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Viernes de creatividad y sorpresas. En el trabajo, tus ideas innovadoras tendrán eco. En el amor, tu frescura encantará y dará lugar a nuevas conexiones.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada para escuchar tu intuición. En lo laboral, confiá en tus corazonadas. En el amor, un momento íntimo y profundo traerá mucha unión.