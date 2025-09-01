Conocé el horóscopo para este lunes 1 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

Por Sitio Andino Lifestyle 1 de septiembre de 2025 - 07:20 En esta nota de contamos el para todos los signos: las predicciones en horóscopo de este lunes 1 de septiembre de 2025 salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del lunes 1 de septiembre de 2025 Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Arrancás la semana con mucha iniciativa. Será un buen día para organizar tus proyectos laborales. Cuidá tu tono al hablar: podrías sonar más directo de lo que querés.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Tu mente está enfocada en lo económico. Es posible que surja una oportunidad de ingreso extra o una propuesta de inversión. Evitá gastos impulsivos.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
El lunes te invita a mostrar tus ideas y brillar en reuniones. Tu carisma te abre puertas, pero tené cuidado con distraerte demasiado en temas secundarios.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Tu intuición estará a flor de piel. Ideal para tomar decisiones sobre tu vida personal. No dejes que viejas emociones frenen tu avance: mirá hacia adelante.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
El inicio de septiembre te impulsa a conectar con amistades y grupos. Te podés sumar a un nuevo proyecto colectivo que te entusiasme.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Los temas laborales y de reconocimiento toman fuerza. Podés recibir elogios o un comentario que confirme que vas por el camino correcto.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Tu necesidad de aprender o explorar algo distinto se activa. Buen momento para pensar en cursos, viajes o experiencias nuevas.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
La jornada te lleva a ocuparte de tus finanzas compartidas o deudas. Podés tomar decisiones importantes con tu pareja o familia en ese aspecto.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
El lunes marca un nuevo aire en tus relaciones. Momento ideal para dialogar y negociar, ya sea en pareja o en asociaciones.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Vas a sentir la necesidad de organizar tu agenda y tu cuerpo. Un día ideal para enfocarte en hábitos saludables y ordenar pendientes.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
La creatividad y el romance marcan tu jornada. Podés recibir una invitación especial o dejarte llevar por una idea innovadora.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
El hogar y la familia ocupan tu atención. Un cambio en tu entorno puede ayudarte a sentir mayor armonía. Buen momento para reconectar con los tuyos.