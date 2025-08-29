Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 29 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 29 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El viernes trae una dosis extra de energía. Buen momento para iniciar proyectos personales o animarte a lo que venías postergando. Evitá discusiones innecesarias en lo laboral.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 28 de agosto: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para este miércoles 27 de agosto de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 27 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia se pondrá a prueba. Una conversación pendiente puede resolverse hoy si elegís el camino del diálogo sincero. Cuidá tus gastos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día con mucha actividad social y laboral. Las ideas fluyen y podés cerrar acuerdos importantes. En lo sentimental, prestá más atención a los pequeños detalles.

horóscopo, signo, zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará a flor de piel. Puede surgir nostalgia o recuerdos que te movilicen. No te encierres: compartir tus emociones hará bien.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Viernes para brillar en tu ámbito laboral o académico. Tus palabras tendrán peso y lograrás convencer. En el amor, alguien cercano busca mayor atención.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Momento ideal para ordenar pendientes y organizar la semana que viene. No te sobrecargues de tareas ajenas. Salud: cuidá el descanso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será clave hoy: puede que surjan tensiones familiares. Tu diplomacia ayudará a resolverlas. En el amor, se enciende la pasión.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un cambio inesperado puede alterar tus planes. Adaptarte rápido será tu mejor herramienta. Buena jornada para replantearte objetivos a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía positiva te acompaña: viernes de entusiasmo y motivación. Un viaje corto o salida espontánea te dará alegría.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trabajo demandará esfuerzo extra. No descuides tu bienestar físico. Buen día para planificar inversiones o revisar tus finanzas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un encuentro o conversación inesperada puede abrir nuevas puertas. Tu creatividad se activa con fuerza. En el amor, evitá los celos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Viernes de introspección y conexión emocional. Prestá atención a tus sueños, podrían darte mensajes reveladores.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 26 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 25 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 21 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 20 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Cómo hacer que los claveles florezcan más durante la primavera y el verano

Tres razas de perros que no conviene adoptar si es tu primera vez

Meditación en la rutina mendocina: pasos para reducir el estrés

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada
Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Te Puede Interesar

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Por Natalia Mantineo
La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria.
Educación

La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

Por Cecilia Zabala
El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina
Los capitales se van

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

Por Marcelo López Álvarez