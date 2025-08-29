Conocé el horóscopo para este viernes 29 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Por Sitio Andino Lifestyle 29 de agosto de 2025 - 07:25 En esta nota de contamos el para todos los signos: las predicciones en horóscopo de este viernes 29 de agosto de 2025 salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025 Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El viernes trae una dosis extra de energía. Buen momento para iniciar proyectos personales o animarte a lo que venías postergando. Evitá discusiones innecesarias en lo laboral.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu paciencia se pondrá a prueba. Una conversación pendiente puede resolverse hoy si elegís el camino del diálogo sincero. Cuidá tus gastos.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Día con mucha actividad social y laboral. Las ideas fluyen y podés cerrar acuerdos importantes. En lo sentimental, prestá más atención a los pequeños detalles.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La sensibilidad estará a flor de piel. Puede surgir nostalgia o recuerdos que te movilicen. No te encierres: compartir tus emociones hará bien.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Viernes para brillar en tu ámbito laboral o académico. Tus palabras tendrán peso y lograrás convencer. En el amor, alguien cercano busca mayor atención.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Momento ideal para ordenar pendientes y organizar la semana que viene. No te sobrecargues de tareas ajenas. Salud: cuidá el descanso.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio será clave hoy: puede que surjan tensiones familiares. Tu diplomacia ayudará a resolverlas. En el amor, se enciende la pasión.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Un cambio inesperado puede alterar tus planes. Adaptarte rápido será tu mejor herramienta. Buena jornada para replantearte objetivos a largo plazo.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía positiva te acompaña: viernes de entusiasmo y motivación. Un viaje corto o salida espontánea te dará alegría.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El trabajo demandará esfuerzo extra. No descuides tu bienestar físico. Buen día para planificar inversiones o revisar tus finanzas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Un encuentro o conversación inesperada puede abrir nuevas puertas. Tu creatividad se activa con fuerza. En el amor, evitá los celos.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Viernes de introspección y conexión emocional. Prestá atención a tus sueños, podrían darte mensajes reveladores.