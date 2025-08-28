Cómo hacer que los claveles florezcan más durante la primavera y el verano

Claveles en verano

Descubrí el truco de la jardinería para que estas plantas ofrezcan una floración abundante y colorida durante la primavera y el verano.

 Por Analía Martín

El clavel es una de esas plantas que nunca pasan de moda en la jardinería mendocina. Conocido por su resistencia y sus múltiples variedades, puede cultivarse tanto en macetas como en suelos de jardín. Si recibe los cuidados adecuados, en primavera despliega una floración intensa y prolongada, aunque requiere atención para resistir las altas temperaturas de la región.

Riego y equilibrio en el calor

Uno de los puntos fundamentales para que los claveles florezcan en primavera/verano es el control del riego. El exceso de agua puede dañar las raíces y acortar la vida de la planta, mientras que la falta de humedad provoca marchitez. Lo ideal es regar entre tres y cuatro veces por semana, evaluando siempre la humedad de la tierra antes de volver a hidratar.

El balance entre agua y sol es fundamental para que las flores se mantengan firmes y coloridas. Los expertos en jardinería sugieren:

  • Mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcar.
  • Revisar con un palillo la humedad antes de regar.
  • Aumentar la frecuencia en olas de calor, sin exagerar.
planta de claveles, jardinería
Planta de claveles: una de las favoritas en los jardines mendocinos &nbsp;

Planta de claveles: una de las favoritas en los jardines mendocinos

Poda y cuidados tras la floración

Otro aspecto decisivo es la poda regular. Tras cada floración, conviene cortar las ramas marchitas justo por encima del nudo y eliminar hojas secas. Esta práctica permite que la planta concentre su energía en nuevos brotes y florezca con más fuerza.

Algunas recomendaciones de poda:

  • Realizar cortes limpios por encima del nudo.
  • Retirar flores secas de manera constante.
  • Reducir un cuarto de los tallos en verano y al final de la temporada.

El pinzado de los tallos también estimula la ramificación, lo que aumenta la cantidad de flores en cada ciclo.

Reproducción y ubicación en el jardín de tu hogar

La multiplicación de claveles puede hacerse sin fertilizantes químicos. Un truco eficaz es desgarrar los esquejes en lugar de cortarlos, lo que favorece un enraizamiento más rápido. Para mejores resultados, se recomienda elegir tallos gruesos de plantas adultas y usar sustratos bien drenados.

claveles, jardinería
Clavel en flor

Clavel en flor

Respecto a la ubicación, los claveles necesitan pleno sol durante gran parte del día. Sin embargo, es aconsejable protegerlos en las horas centrales del verano mendocino, cuando las temperaturas extremas pueden afectar el crecimiento de los tallos. Una sombra parcial en ese momento evitará daños sin restar vigor a la floración.

El clavel es una de las plantas más nobles para quienes disfrutan de la jardinería en Mendoza. Con un riego equilibrado, podas oportunas y buena exposición al sol, el verano puede convertirse en la estación más florida de tu jardín. Un poco de paciencia y observación bastarán para que estas flores de colores intensos se conviertan en protagonistas de cualquier espacio verde.

