Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores

 Por Analía Martín

La llegada de septiembre marca un antes y un después en el ciclo de muchas plantas. Agosto es el mes clave para la poda, ya que permite fortalecer su crecimiento, estimular la floración y preparar el jardín para la primavera. En Mendoza y gran parte de la Argentina, esta práctica resulta esencial para que el espacio verde se mantenga vigoroso y equilibrado.

¿Por qué es importante podar en agosto?

La poda no sólo es una cuestión estética: cumple un rol vital en la salud de las plantas. Retirar ramas secas o mal ubicadas permite que la energía se concentre en brotes nuevos y que las especies florezcan con mayor intensidad. Además, hacerlo en agosto evita que las heladas fuertes dañen los tallos recién cortados y asegura que en primavera el jardín esté más ordenado y lleno de vida.

En esta época se recomienda intervenir sobre arbustos, trepadoras y aromáticas de crecimiento acelerado. Los especialistas subrayan que cada especie requiere un tratamiento distinto, por lo que conviene conocer cuáles son las más beneficiadas por la poda estival.

Glicina y jazm&iacute;n, dos plantas muy comunes en los jardines mendocinos

Plantas que conviene podar antes de septiembre

A continuación, repasamos cuatro especies muy comunes en jardines mendocinos y argentinos que agradecen un corte en agosto:

  • Glicina: Esta trepadora de abundante floración necesita una doble poda. En agosto, conviene acortar los brotes laterales entre 30 y 50 centímetros para ordenar la planta y favorecer la futura aparición de espolones florales. Si no se la recorta, puede crecer en exceso y enredarse fácilmente.
  • Jazmín de verano: Tras la floración, lo ideal es recortar los tallos marchitos hasta un brote lateral fuerte. De este modo, se estimula la emisión de ramas jóvenes que florecerán en la temporada siguiente y se evita que la planta se debilite.
  • Lavanda: Conocida por su aroma y resistencia, agradece un recorte de un tercio de sus ramas después de quitar las flores marchitas. Es importante dejar hojas verdes en los tallos para que la planta se regenere. Una poda correcta incluso puede dar lugar a una segunda floración en primavera tardía o en otoño.
  • Rosas trepadoras: Son protagonistas en muchos jardines mendocinos. En agosto se recomienda retirar un tercio de los tallos viejos desde la base, además de eliminar ramas débiles o enfermas. Los brotes nuevos y vigorosos deben sujetarse para que en primavera la planta florezca con fuerza. Esta poda también ayuda a controlar su forma y evitar que se enmarañen.
Lavanda y rosa trepadora, dos plantas que agradecen la poda antes de la primavera

Un jardín cuidado no solo se disfruta a la vista: también se convierte en un espacio más equilibrado y fácil de mantener. La clave está en elegir las especies adecuadas para intervenir y hacerlo con las herramientas correctas, siempre respetando los tiempos de la naturaleza.

