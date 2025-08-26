Todo un jardín en maceta: qué especie de jazmín elegir y cómo potenciar su floración

El jazmín es una de las plantas más elegidas en los jardines del mundo por su aroma inconfundible y su valor ornamental. Aunque suele crecer en jardines y espacios amplios, también puede cultivarse en macetas. Para lograr que florezca con abundancia en interiores o balcones, la clave está en elegir la especie adecuada y darle los cuidados esenciales.

Cuando hablamos de jazmín, solemos pensar en una sola planta, pero en realidad se trata de un género con más de 200 especies. No todas se adaptan bien a una maceta , ya que muchas son trepadoras y necesitan suelo profundo o estructuras de apoyo. La mejor opción para interiores o balcones es el Jasminum polyanthum, muy popular en viveros y conocido por su perfume nocturno.

Este tipo de jazmín no solo es compacto y adaptable, sino que ofrece una floración intensa si se cumplen ciertos cuidados básicos de la jardinería doméstica. Además, es ideal para quienes viven en departamentos o casas con espacios reducidos, ya que no demanda tanto sol directo como otras variedades.

Para que el jazmín florezca en plenitud, hay que prestar atención a algunos puntos clave:

Luz: necesita al menos 4 horas de sol directo al día. Lo ideal es ubicar la maceta cerca de una ventana o en un balcón.

necesita al menos 4 horas de sol directo al día. Lo ideal es ubicar la maceta cerca de una ventana o en un balcón. Ventilación: un ambiente aireado ayuda a mantener la humedad adecuada y evita plagas.

un ambiente aireado ayuda a mantener la humedad adecuada y evita plagas. Riego: en verano requiere tierra húmeda de manera constante, pero sin encharcar. En invierno, basta con regar cada 10 o 15 días.

en verano requiere tierra húmeda de manera constante, pero sin encharcar. En invierno, basta con regar cada 10 o 15 días. Sustrato: debe ser liviano y nutritivo. Se recomienda una mezcla de turba, fibra de coco y humus de lombriz, con una base de grava para mejorar el drenaje.

La maceta siempre debe tener orificios en la base, ya que el jazmín no tolera el exceso de agua. Este detalle es crucial para evitar que las raíces se pudran y para asegurar un crecimiento saludable.

Durante el invierno entra en reposo y necesita temperaturas frescas, por debajo de los 10 grados. Lo recomendable es colocarlo en un balcón o terraza, protegiéndolo de heladas intensas.

En Mendoza, el clima seco y las marcadas estaciones pueden ser un desafío para las plantas en maceta. El jazmín se adapta bien si se respeta su ciclo natural. Con estos cuidados, la planta responderá con una floración abundante en primavera y verano, regalando su perfume inconfundible en el hogar.