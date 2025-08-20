Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 20 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 19 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del miércoles 20 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día para tomar decisiones rápidas, pero sin descuidar los detalles. La energía favorece nuevos comienzos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Podrías sentirte más sensible de lo habitual. Buen momento para hablar con alguien de confianza y soltar tensiones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará activa y creativa. Ideal para proyectos grupales o para resolver problemas con ingenio.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones toman protagonismo. Prestá atención a tu intuición: puede guiarte mejor que la lógica.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada trae reconocimiento en lo laboral o personal. Disfrutá el momento, pero mantené la humildad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitás organizarte para no sentirte desbordado. Aprovechá para ordenar papeles, cuentas o proyectos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Posibles tensiones en vínculos cercanos. La clave será escuchar y no precipitarte en juicios.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad emocional se traduce en pasión. Podés avanzar en temas amorosos o proyectos personales.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía positiva para viajes, estudios o capacitaciones. Se abren puertas para ampliar horizontes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Etapa de mayor compromiso con metas a largo plazo. No descuides tu bienestar físico.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está en alza. Es un buen día para exponer ideas o participar en actividades culturales.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La introspección te ayudará a encontrar calma. Momento favorable para el descanso y la meditación.

