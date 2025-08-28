Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 28 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 28 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para tomar decisiones rápidas en el trabajo. No te detengas demasiado en dudas, la energía acompaña. En lo afectivo, una sorpresa te sacará una sonrisa.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad será tu gran aliado hoy. Es momento de ordenar tus finanzas y enfocarte en lo que realmente importa. Un diálogo pendiente traerá alivio.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad estará a pleno, pero tendrás que cuidar los impulsos. En el amor, un gesto inesperado puede cambiar el rumbo de la jornada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitarás un espacio de calma. La rutina te pesa, pero es buen día para reorganizar tu agenda. En familia, una charla sincera ayudará a destrabar tensiones.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma te abre puertas, pero deberás evitar discusiones innecesarias. En lo económico, buenas noticias. Posible salida o encuentro agradable por la noche.

Horóscopo, signos del zodíaco
Conocé el horóscopo para este jueves 28 de agosto.

Conocé el horóscopo para este jueves 28 de agosto.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El día traerá oportunidades de cerrar temas laborales pendientes. Evitá la autocrítica excesiva: tu esfuerzo será valorado. En pareja, diálogo sanador.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrás que tomar una postura firme frente a una situación que venías esquivando. La diplomacia será tu arma. Buen momento para proyectar viajes o estudios.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy fuerte este jueves. No ignores señales. En lo personal, se avecinan cambios que te sacan de la zona de confort.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía favorece los comienzos: nuevos proyectos o decisiones a futuro se ven bien aspectados. La pasión renace en lo sentimental.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Jornada intensa en lo laboral, con posibilidades de reconocimiento. En lo familiar, alguien cercano requerirá tu apoyo y paciencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las ideas innovadoras serán tu punto fuerte. Tiempo para proponer cambios y destacarte. En el amor, necesitás más conexión emocional.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad se intensifica, pero cuidado con idealizar demasiado. En lo laboral, noticias alentadoras. Buen momento para practicar actividades relajantes.

