Protección natural

¿Para qué sirve poner cinta roja en la planta lengua de suegra?

En la jardinería, esta práctica tiene un significado enigmático: la planta no solo decora, también es símbolo de energía y resguardo.

¿Para qué sirve poner cinta roja en la lengua de suegra?

¿Para qué sirve poner cinta roja en la lengua de suegra?

 Por Analía Martín

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes y populares en Mendoza, elegida tanto por su valor ornamental como por las creencias que la rodean. Ponerle una cinta roja no es un gesto estético: es un ritual cargado de simbolismo que conecta con la tradición, la protección y la búsqueda de armonía en el hogar.

Una planta con simbolismo en la jardinería

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, se adapta fácilmente a interiores y exteriores, incluso en climas secos como el mendocino. Su resistencia la convierte en una aliada ideal para quienes recién se inician en la jardinería. Sin embargo, más allá de su fácil cuidado, muchas culturas le otorgan un valor espiritual y protector.

Lee además
Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar
Adorna y nutre

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar
Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla 
Truco natural

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Atar una cinta roja en sus hojas es una práctica común que, según la tradición, sirve para bloquear las malas energías, la envidia y cualquier vibración negativa. Para algunas familias, esta planta actúa como un escudo natural que resguarda la casa y a quienes viven en ella.

sansevieria.png
La planta sansevieria, es sin dudas uina de las favoritas entre las especies de interiores

La planta sansevieria, es sin dudas uina de las favoritas entre las especies de interiores

Cinta roja: ritual de energía positiva

El color rojo tiene una larga historia como símbolo de fuerza, vitalidad y prosperidad. En el caso de la lengua de suegra, colocar una cinta roja busca atraer buena suerte, abundancia y equilibrio. No hay una regla estricta sobre cómo hacerlo, pero suelen recomendarse ciertos pasos:

  • Usar una cinta de color rojo intenso, ya sea de tela o hilo.
  • Atarla suavemente en la base de la hoja más grande de la planta.
  • Evitar ajustarla demasiado para no dañar el tejido vegetal.
  • Dejarla el tiempo que se desee; algunas personas la cambian cada mes para renovar la energía.

Cuidados básicos de la lengua de suegra

Más allá del simbolismo, para que la planta cumpla su función es clave mantenerla saludable. Una lengua de suegra cuidada transmite vitalidad y frescura al espacio. Los consejos esenciales incluyen:

  • Colocarla en un lugar con luz indirecta.
  • Regarla de manera moderada, evitando el exceso de agua.
  • Asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje para prevenir la pudrición de las raíces.
lengua de suegra con cinta roja
Imagen ilustrativa de una sansevieria con una cinta roja en la base de su hoja m&aacute;s grande.&nbsp;

Imagen ilustrativa de una sansevieria con una cinta roja en la base de su hoja más grande.

Gracias a su rusticidad, esta especie se adapta muy bien a la vida urbana mendocina. Tanto balcones como patios pequeños suelen ser los espacios principales de cultivo.

Colocar una cinta roja en la lengua de suegra es un hábito que combina cuidado de las plantas y tradición cultural. Más allá de las creencias, este gesto invita a conectar con la naturaleza y con prácticas de jardinería que buscan equilibrio y bienestar en el hogar./TN.

Temas
Seguí leyendo

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas en Mendoza?

Cómo hacer que los claveles florezcan más durante la primavera y el verano

Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 5 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio