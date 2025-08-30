Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

Elección de macetas

Descubrí qué tipo de maceta conviene a tus plantas y aplicá técnicas de jardinería para potenciar su crecimiento y salud.

 Por Analía Martín

El éxito en la jardinería comienza por el contenedor adecuado. Cada planta tiene necesidades específicas y elegir la maceta correcta influye directamente en su desarrollo. Es absolutamente posible tener todo un jardín que crece fuerte y saludable en macetas. Como también es muy perjudicial para tus plantas si no están en el recipiente correcto.

Por qué la maceta importa en jardinería

No todas las macetas cumplen la misma función. El tamaño, material y drenaje del recipiente determinan cómo se desarrollan las raíces y la retención de agua, elementos esenciales para plantas sanas. Una maceta incorrecta puede generar exceso de humedad o falta de oxígeno, debilitando el crecimiento.

Los especialistas recomiendan observar:

  • La profundidad y ancho en relación con la especie.
  • La capacidad de drenaje y aireación del sustrato.
  • La resistencia del material varía según el clima y el peso de la planta.

Estos factores combinados garantizan un entorno óptimo para que las plantas crezcan sin dificultades.

Guía práctica: macetas según la especie

Cada tipo de planta tiene requerimientos particulares. Conocerlos ayuda a elegir el contenedor adecuado:

  • Cactus y suculentas: macetas de barro o cerámica con buen drenaje.
  • Plantas aromáticas: macetas plásticas livianas, con espacio moderado para raíces.
  • Plantas de interior grandes: macetas profundas de plástico o fibra de vidrio.
  • Orquídeas: macetas transparentes que permitan observar las raíces.
  • Huerta urbana: cajones o macetas rectangulares con gran capacidad.
plantas d einterior en maceta, jardinería
Plantas de interiores en macetas

Plantas de interiores en macetas

Consejos adicionales de jardinería

Más allá del tipo de maceta, algunos cuidados son universales: siempre deben tener agujeros de drenaje (salvo especies acuáticas), garantizar un sustrato adecuado y mantener un riego acorde a cada planta. Estas prácticas permiten que las raíces se desarrollen correctamente y previenen enfermedades o plagas.

También es útil considerar la ubicación: macetas livianas son más fáciles de mover para ajustar luz y temperatura, mientras que materiales resistentes ayudan a plantas grandes a mantenerse estables. Pequeños detalles marcan la diferencia en la jardinería doméstica y urbana./TyCSport.

