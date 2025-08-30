Descubrí cuántos años vive un perro según su tamaño

La expectativa de vida de un perro varía según su tamaño y raza. Mientras un Chihuahua o un Caniche Toy pueden llegar a los 16 o 18 años, un Gran Danés o un Mastín rara vez superan los 10. Los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños , y esta diferencia no sólo se debe a la genética, sino también al desgaste físico.

La vida de un perro está marcada por la genética, la alimentación, el ejercicio y la atención veterinaria. Un buen cuidado puede prolongar varios años la vida de una mascota. Sin embargo, al comparar razas, el tamaño es determinante: los perros grandes crecen de manera acelerada, lo que exige más a su corazón y articulaciones.

En Mendoza y en gran parte de Argentina, se ven razas grandes como el Dogo Argentino o el Ovejero Alemán , que suelen vivir entre 10 y 12 años, mientras que razas pequeñas como el Yorkshire Terrier o el Poodle pueden alcanzar los 15 años o más.

El “precio” del tamaño se paga en años de vida. Los perros grandes atraviesan un crecimiento intenso en sus primeros dos años. Ese ritmo puede derivar en problemas articulares, como displasia de cadera , frecuentes en Labradores o Pastores Alemanes. También tienen más tendencia al sobrepeso, lo que acorta su esperanza de vida.

La esperanza de vida de los perros varia también según la raza

Por otro lado, los perros pequeños, como el Chihuahua o el Maltés, suelen tener metabolismos más estables, aunque pueden sufrir problemas cardíacos o dentales. Aun así, la expectativa de vida es notoriamente más alta que la de un perro de tamaño gigante.

dogo argentino y caniche toy (1) Dogo argentino y caniche toy, dos de las razas de perro más comunes en Argentina

Consejos prácticos para prolongar la vida de las mascotas

Más allá de la genética, los cuidados diarios hacen una gran diferencia. Algunos hábitos clave para mejorar la calidad y la expectativa de vida de tu mascota son:

Mantener una alimentación equilibrada y de calidad.

Visitar al veterinario al menos una vez al año.

Promover ejercicio regular acorde a la edad y el tamaño.

Controlar el peso y evitar la obesidad.

Protegerlos del calor intenso, algo clave en Mendoza durante el verano.

El amor y la atención cotidiana son tan importantes como la raza y la genética. Un perro cuidado vive más y mejor, sin importar su tamaño./Experto animal.