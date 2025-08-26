Se acerca la primavera

3 Plantas de exterior fáciles de cuidar para embellecer tu jardín

Se acerca la primavera y ahora es cuando se hace necesario renovar las plantas de canteros y jardines. Aquí las plantas ideales por su bajo mantenimiento.

 Por Analía Martín

Con la primavera acercándose en Mendoza, los días soleados invitan a renovar los canteros y jardines para llenarlos de frescura y vitalidad. Esta temporada es ideal para sumar plantas que aporten color y vida al espacio exterior, sin necesidad de dedicar largas horas al cuidado intensivo, ya que existen especies muy fáciles de mantener.

Para quienes desean embellecer sus rincones verdes sin complicaciones, la primavera mendocina ofrece la ocasión perfecta. En el mundo de la jardinería doméstica, hay una gran variedad de plantas de exterior que, con mínimos cuidados, transforman cualquier jardín. Aprovechá estos días para armar tu espacio lleno de color y armonía durante todo el año.

jardín y cantero
Jard&iacute;n con cantero, lleno de plantas que aportan color

Jardín con cantero, lleno de plantas que aportan color

Geranio: color y versatilidad todo el año

El geranio es una de las especies más tradicionales y fáciles de cuidar en los jardines mendocinos. Gracias a su resistencia tanto al sol como a las bajas temperaturas, se adapta con facilidad a los cambios de estación. Iniciar su cultivo antes de la primavera garantiza canteros llenos de flores vibrantes que acompañarán todo el verano, con mínimos cuidados de riego y luz.

Jazmín: aroma y romanticismo para la primavera

El jazmín es perfecto para quienes quieren sumar no solo belleza visual, sino también fragancia en sus jardines. Plantarlo en los días previos a la primavera le da el tiempo necesario para afianzarse y ofrecer abundantes flores blancas con un aroma inconfundible. Además, su crecimiento vigoroso lo hace ideal para cubrir pérgolas o muros, aportando un toque romántico a los espacios verdes.

Santa Rita o Buganvilla: color intenso y bajo mantenimiento

La Santa Rita, conocida también como buganvilla, es sinónimo de color y vitalidad. Sus flores en tonos rosa, rojo o púrpura son perfectas para llenar de energía los canteros mendocinos. Esta planta se adapta muy bien al clima cálido y seco de la región, y comenzar a cultivarla antes de la primavera asegura un crecimiento vigoroso durante toda la temporada, con poco riego y mucho sol.

Geranios, jazmín y Santa Rita, jardinería
Lirios, geranio y santa rita, plantas ideales para sembrar en los canteros y jardines de la provincia de Mendoza

Lirios, geranio y santa rita, plantas ideales para sembrar en los canteros y jardines de la provincia de Mendoza

Estas cuatro especies son aliadas ideales para quienes desean renovar sus canteros y jardines en Mendoza justo antes de la primavera. Resistentes, coloridas y de bajo mantenimiento, permiten disfrutar de espacios verdes llenos de vida en la estación más esperada del año.

Temas
