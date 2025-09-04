Truco natural

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Un truco de jardinería con cáscara de banana y vinagre ayuda a nutrir tus plantas de forma natural y también sirve para limpiar tu hogar.

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla&nbsp;

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla 

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, los trucos caseros siguen ganando terreno. Uno de los más comentados es la mezcla de cáscara de banana y vinagre para nutrir plantas, una alternativa natural y accesible que permite aprovechar residuos del hogar. Esta preparación casera no solo actúa como fertilizante, sino también como aliado en el cuidado cotidiano.

Propiedades y beneficios de la mezcla

La cáscara de banana es reconocida como una fuente natural de potasio, fósforo y calcio, minerales esenciales para el desarrollo de hojas, tallos y flores. Al combinarla con vinagre blanco, que aporta acidez al suelo y facilita la absorción de nutrientes, se obtiene un fertilizante líquido equilibrado y de gran efectividad.

Lee además
Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas
Parece fácil pero no lo es

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas
Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza
Guía de temporada

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

El resultado de su aplicación es visible: las plantas muestran hojas más verdes, flores intensas y un aspecto revitalizado. Además, al tratarse de un recurso orgánico, es ideal para quienes buscan reducir el uso de productos químicos en jardines o huertas domésticas.

plantas verdes, jardinería

Cómo preparar y aplicar el fertilizante

La preparación es sencilla y puede hacerse en minutos:

  • Colocar una cáscara de banana en la licuadora.
  • Agregar medio vaso de vinagre blanco.
  • Licuar hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Diluir en un litro de agua antes de aplicar.

Se recomienda regar las plantas con esta mezcla una vez cada 15 días, evitando el exceso que podría alterar el pH del suelo. Este detalle es importante en Mendoza, donde la composición de la tierra varía entre zonas más áridas y áreas de mayor humedad.

rociador, hoja verde, jardinería

Más usos en jardinería y el hogar

El licuado de banana y vinagre no se limita al jardín. También puede neutralizar olores de la cocina si se coloca en un frasco abierto cerca del tacho de basura. Incluso, algunos lo utilizan como limpiador natural gracias a su poder desinfectante.

Sin embargo, conviene tener en cuenta el pH del sustrato. Si el suelo ya es ácido, no es recomendable abusar del vinagre, ya que podría afectar la salud de la planta. Por eso, la observación y la moderación son claves para obtener buenos resultados.

La combinación de cáscara de banana y vinagre es un ejemplo de cómo la jardinería casera aprovecha recursos simples para lograr grandes beneficios. Con un uso responsable, este preparado puede convertirse en un fertilizante natural efectivo y en una herramienta útil para el hogar, aportando vitalidad a las plantas y soluciones prácticas a la vida diaria.

Temas
Seguí leyendo

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas en Mendoza?

Cómo hacer que los claveles florezcan más durante la primavera y el verano

Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores

3 Plantas de exterior fáciles de cuidar para embellecer tu jardín

Cómo hacer compost casero paso a paso y sin malos olores: plantas y familia feliz

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Te Puede Interesar

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo.
Repercusión en Mendoza

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo

Por Natalia Mantineo
La justicia descartó la comisión de un delito por parte de Alfredo Cornejo, tal como planteó Anabel Fernández Sagasti. 
Por el traspaso de rutas

Archivan la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo

Por Cecilia Zabala
Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Por Marcelo López Álvarez