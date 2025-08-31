Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Odontología felina

Descubrí cómo cuidar la salud dental de tu gato y mantener a tu mascota saludable con consejos prácticos y fáciles de aplicar.

 Por Analía Martín

La salud bucal de tu gato es mucho más que una cuestión estética: impacta directamente en su bienestar general. Muchos dueños de mascotas no saben que los problemas dentales pueden derivar en complicaciones graves, afectando órganos como el corazón, los riñones o el hígado. Por eso, prestar atención a la dentadura felina desde cachorros es clave.

La dentadura de tu gato: qué cuidar

Los gatos poseen 30 dientes diseñados para cortar y desgarrar, pero sin cuidado pueden acumular sarro y placa bacteriana. Esto puede causar enfermedades como gingivitis, periodontitis e incluso pérdida de piezas dentales. Revisar la boca de tu gato regularmente es esencial. Señales como mal aliento, encías rojas o cambios en el apetito deben alertarte sobre posibles problemas.

Gato y cepillo de diente, mascota
Acostumbrá a tu gato a la limpieza dental desde cachorro

El cepillado regular es la herramienta más efectiva, aunque no todos los gatos lo toleran. Una buena práctica es darle premios y refuerzos positivos al gato luego de cada cepillado para que el animal asocie la limpieza bucal con experiencias agradables. Usar productos específicos para mascotas garantiza su seguridad y eficacia. Alternativas como juguetes dentales y alimentos secos especiales ayudan a reducir la acumulación de sarro, especialmente en gatos adultos.

gato con la boca abierta, mascota
Además, no subestimes las visitas veterinarias periódicas: limpiezas profesionales pueden ser necesarias para eliminar el sarro que el cepillado casero no alcanza. El control profesional asegura que tu gato se mantenga libre de infecciones y dolor dental.

Mantener la boca de tu gato sana no sólo protege sus dientes y encías, sino que también previene complicaciones de salud más serias, asegurando que tu mascota viva más feliz y saludable. Con hábitos simples, visitas regulares al veterinario y productos adecuados, podés garantizar que tu felino conserve una sonrisa saludable durante toda su vida./Medivet.

