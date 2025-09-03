Fenómeno pet friendly

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

La mascota dejó de ser sólo compañía; el vínculo con perro o gato cambia la vida cotidiana de millones de argentinos.

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol&nbsp;

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol 

 Por Analía Martín

En Argentina, tener un perro o un gato ya no es sólo una costumbre, sino parte de la identidad familiar. Estudios recientes confirman que ocho de cada diez hogares conviven con al menos una mascota, un dato que ubica al país en el primer lugar del ranking mundial de tenencia. Este fenómeno refleja cambios sociales, culturales y económicos profundos.

La revolución de las mascotas en los hogares

El auge de las mascotas atraviesa generaciones y geografías. Más del 80% de las familias argentinas comparte su vida diaria con un animal de compañía, lo que demuestra que perros y gatos dejaron de ser solo compañía para convertirse en verdaderos integrantes de la familia.

Lee además
Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales
Tendencias de mascotas

Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales
Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas
Cuidado animal

Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas

El fenómeno, conocido como “humanización de las mascotas”, se refleja en que el 94% de los dueños asegura considerar a su animal como un hijo o hermano. Esta transformación responde a múltiples factores: la soledad en las grandes ciudades, la postergación de la maternidad y la paternidad, y el envejecimiento poblacional.

mujer con perro, mascota
Los perros siguen siendo las mascotas predilectas en Argentina

Los perros siguen siendo las mascotas predilectas en Argentina

Perros y gatos: los preferidos del país

En Argentina, los perros son mayoría: el 80% de los hogares convive con al menos uno. Los gatos, en cambio, muestran un crecimiento sostenido: pasaron de estar presentes en el 47% de los hogares en 2017 al 53% en 2024, sobre todo en casas de mujeres jóvenes y familias urbanas.

Los datos también revelan que la adopción es la principal vía de acceso a una mascota: un 63% de los argentinos elige adoptar, mientras que solo el 11% compra. Esta tendencia imprime un carácter ético y emocional al vínculo, reforzando la idea de la tenencia responsable.

Una economía que crece con las mascotas

La relación con los animales se refleja directamente en el consumo. El mercado de productos y servicios para mascotas mueve más de 1500 millones de pesos al año, con fuerte presencia en alimentos balanceados, comida premium, servicios veterinarios, accesorios y experiencias pet friendly.

Algunos de los hábitos más extendidos incluyen:

  • Comprar juguetes y ropa para perros y gatos.
  • Elegir destinos de vacaciones donde acepten mascotas.
  • Invertir en seguros de salud y medicina preventiva.
  • Utilizar aplicaciones para paseadores y cuidadores.
hombre con gato, mascota
Cada vez m&aacute;s personas eligen convivir con una mascota

Cada vez más personas eligen convivir con una mascota

Esto demuestra que el bienestar animal pasó a ser un gasto prioritario incluso en contextos de crisis económica, consolidando una industria que no deja de expandirse.

Para muchos argentinos, especialmente quienes viven solos, un perro o un gato es un compañero de vida que ofrece contención emocional y redefine la idea de familia. La pandemia reforzó este lazo, y hoy el fenómeno atraviesa todas las edades y sectores sociales./TN.

Temas
Seguí leyendo

Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen tener peces como mascotas

La Municipalidad de Mendoza refuerza la atención veterinaria con un cronograma especial en septiembre

Descubrí cuántos años vive un perro según su tamaño

Ni cada día ni cada un mes: ¿cada cuánto cambiar el arenero del gato?

Tres razas de perros que no conviene adoptar si es tu primera vez

Qué sienten los gatos y cómo reaccionan cuando los acariciás demasiado

Tesla y su "modo perro": el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 3 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Por Cecilia Zabala
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Por Pablo Segura
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por Sitio Andino Policiales