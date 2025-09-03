Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

En Argentina, tener un perro o un gato ya no es sólo una costumbre, sino parte de la identidad familiar. Estudios recientes confirman que ocho de cada diez hogares conviven con al menos una mascota , un dato que ubica al país en el primer lugar del ranking mundial de tenencia. Este fenómeno refleja cambios sociales, culturales y económicos profundos.

El auge de las mascotas atraviesa generaciones y geografías. Más del 80% de las familias argentinas comparte su vida diaria con un animal de compañía , lo que demuestra que perros y gatos dejaron de ser solo compañía para convertirse en verdaderos integrantes de la familia.

El fenómeno, conocido como “humanización de las mascotas”, se refleja en que el 94% de los dueños asegura considerar a su animal como un hijo o hermano . Esta transformación responde a múltiples factores: la soledad en las grandes ciudades, la postergación de la maternidad y la paternidad, y el envejecimiento poblacional.

En Argentina, los perros son mayoría: el 80% de los hogares convive con al menos uno . Los gatos, en cambio, muestran un crecimiento sostenido: pasaron de estar presentes en el 47% de los hogares en 2017 al 53% en 2024, sobre todo en casas de mujeres jóvenes y familias urbanas.

Los perros siguen siendo las mascotas predilectas en Argentina

Los datos también revelan que la adopción es la principal vía de acceso a una mascota: un 63% de los argentinos elige adoptar, mientras que solo el 11% compra. Esta tendencia imprime un carácter ético y emocional al vínculo, reforzando la idea de la tenencia responsable.

Una economía que crece con las mascotas

La relación con los animales se refleja directamente en el consumo. El mercado de productos y servicios para mascotas mueve más de 1500 millones de pesos al año, con fuerte presencia en alimentos balanceados, comida premium, servicios veterinarios, accesorios y experiencias pet friendly.

Algunos de los hábitos más extendidos incluyen:

Comprar juguetes y ropa para perros y gatos.

Elegir destinos de vacaciones donde acepten mascotas.

Invertir en seguros de salud y medicina preventiva.

Utilizar aplicaciones para paseadores y cuidadores.

hombre con gato, mascota Cada vez más personas eligen convivir con una mascota

Esto demuestra que el bienestar animal pasó a ser un gasto prioritario incluso en contextos de crisis económica, consolidando una industria que no deja de expandirse.

Para muchos argentinos, especialmente quienes viven solos, un perro o un gato es un compañero de vida que ofrece contención emocional y redefine la idea de familia. La pandemia reforzó este lazo, y hoy el fenómeno atraviesa todas las edades y sectores sociales./TN.