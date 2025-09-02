Tendencias de mascotas

Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales

Descubrí qué nombres de perro se volvieron comunes y cómo elegir uno único para tu mascota en Argentina.

 Por Analía Martín

Elegir un nombre para tu perro puede parecer fácil, pero en realidad refleja tu personalidad y la conexión que querés construir con él. En Argentina, muchos nombres se repiten tanto que pierden originalidad, desde clásicos como Max o Luna hasta opciones inspiradas en películas y series que ya se volvieron demasiado comunes.

Nombres de perro que ya se repiten demasiado

En el país, algunos nombres se volvieron un verdadero estándar entre las mascotas. Max, Toby, Luna, Coco, Bobby y Sofi son elegidos por su sencillez y facilidad de pronunciación. Otros como Zeus, Nala y Thor muestran la influencia de la cultura pop y los superhéroes. Incluso nombres como Lola, Princesa, Pedro o Bruno reflejan la tendencia a humanizar a los perros.

Las encuestas muestran que la mayoría de los dueños prefiere nombres cortos, de una o dos sílabas, que sean fáciles de memorizar para el perro y agilicen el entrenamiento y la comunicación diaria. Sin embargo, esta simplicidad ha generado que muchos nombres se repitan hasta el punto de perder su singularidad.

Desde cachorros, los perros aprenden a distinguir su nombre

Cómo elegir nombres originales para tu mascota

Si buscás que tu perro tenga un nombre único, existen varias alternativas creativas que se alejan de los clásicos. Inspirarse en la naturaleza, en libros, series menos conocidas o incluso en palabras extranjeras puede darle a tu mascota una identidad especial. La originalidad también ayuda a que tu perro destaque en parques, redes sociales y reuniones familiares.

Algunas ideas para nombres originales incluyen:

  • Nimbus: perfecto para un perro suave y esponjoso, además de recordar a la escoba mágica de Harry Potter.
  • Kylo: ideal para fanáticos de Star Wars con perros de carácter fuerte.
  • Arlo: poco común y con mucha onda para un perro único.
  • Zazu: inspirado en El Rey León, divertido y juguetón.
  • Nox: significa “noche” en latín, perfecto para perros tranquilos o de pelaje oscuro.
  • Pino: para caninos altos o esbeltos, evocando la naturaleza.
  • Cleo: como la reina egipcia, ideal para perros con actitud majestuosa.
El nombre del perro es algo que lo acompa&ntilde;ar&aacute; el resto de su vida

Consejos finales para nombrar a tu perro

Elegir un nombre para tu perro no solo implica originalidad, sino también practicidad. Debés considerar la facilidad de pronunciación, la reacción del perro y la durabilidad del nombre a lo largo de los años. A veces, la inspiración puede venir de hobbies, lugares favoritos o combinaciones divertidas que reflejen la personalidad del animal.

Optar por un nombre distintivo permite que tu mascota se destaque y refuerza el vínculo único que compartís. Dejar de lado los nombres excesivamente populares y explorar alternativas originales puede hacer que tu perro tenga identidad propia y que cada llamada a su nombre se sienta especial./Ámbito.

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

