¿Lo sabías?

Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología

Vestir siempre de negro no es solo moda: la psicología revela qué dice sobre tu personalidad y emociones. Enterate de todos los detalles aquí.

Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología

Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas optan por vestirse siempre de negro, y aunque pueda parecer solo una cuestión de estilo, la psicología indica que esta elección puede reflejar aspectos de su personalidad, emociones o estado de ánimo. Descubrí qué significa realmente este hábito.

hombre vestido de negro
Qué significa vestirse todo de negro, según la psicología

Qué significa vestirse todo de negro, según la psicología

Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología

Expertos en psicología del color sostienen que quienes eligen vestirse de negro de manera habitual suelen buscar proyectar elegancia, poder y autoridad en su vida cotidiana.

Lee además
Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar
Adorna y nutre

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar
Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla 
Truco natural

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Este color también ayuda a transmitir una imagen de seguridad, firmeza y competencia. Además, el negro se vincula con diversas cualidades: refleja autocontrol y dominio de las emociones, aporta sobriedad y distinción, sugiere un aire de misterio e introspección, y evidencia independencia, determinación y fortaleza interior.

Por todas estas razones, quienes optan por este color no solo buscan marcar estilo, sino comunicar de manera sutil aspectos de su personalidad y estado emocional. / TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

¿Por qué los perros se parecen a sus dueños? La ciencia explica las similitudes

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

Conocé el horóscopo para este miércoles 3 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

Árbol frutal ideal: sembralo en septiembre y asegurá una cosecha en los meses de calor

Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Mendoza recuerda cada 4 de septiembre a la adolescente en un día de memoria y justicia
Símbolo de lucha

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Grave accidente vial en Coquimbito, Maipú. 
No hubo heridos de gravedad

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas. 
operativo policial

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Más del 70% de las muertes en Mendoza se atribuyen a enfermedades crónicas. Imagen de archivo
Estadísticas

Cerca del 70% de las muertes en Mendoza se atribuyen a enfermedades crónicas

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, encabezaron la presentación del último envío de equipamiento informático.
TECNOLOGÍA

El Gobierno de Mendoza invirtió $2.000 millones en computadoras y tablets para la salud: cómo se destinarán

Por Cecilia Zabala
Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura