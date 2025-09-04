Muchas personas optan por vestirse siempre de negro, y aunque pueda parecer solo una cuestión de estilo, la psicología indica que esta elección puede reflejar aspectos de su personalidad, emociones o estado de ánimo. Descubrí qué significa realmente este hábito.
hombre vestido de negro
Qué significa vestirse todo de negro, según la psicología
Por qué algunas personas se visten siempre de negro, según la psicología
Expertos en psicología del color sostienen que quienes eligen vestirse de negro de manera habitual suelen buscar proyectar elegancia, poder y autoridad en su vida cotidiana.
Este color también ayuda a transmitir una imagen de seguridad, firmeza y competencia. Además, el negro se vincula con diversas cualidades: refleja autocontrol y dominio de las emociones, aporta sobriedad y distinción, sugiere un aire de misterio e introspección, y evidencia independencia, determinación y fortaleza interior.
Por todas estas razones, quienes optan por este color no solo buscan marcar estilo, sino comunicar de manera sutil aspectos de su personalidad y estado emocional. / TyC Sports