¿Tenías este dato?

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen tener peces como mascotas

Los peces como mascotas pueden revelar aspectos de tu personalidad, según la psicología. Te contamos todos los detalles en esta nota.

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen tener peces como mascotas

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen tener peces como mascotas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común encontrar personas que tienen peces como mascotas. Aunque parezca algo inofensivo, según la psicología, esta elección puede revelar aspectos específicos de la personalidad de quien los elige como compañía. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

pecera (2)
Los peces como mascotas pueden decir mucho sobre tu personalidad, según la psicología

Los peces como mascotas pueden decir mucho sobre tu personalidad, según la psicología

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen tener peces como mascotas

Según los expertos, las personas que optan por tener peces como mascotas suelen ser muy selectivas en cuanto a la tranquilidad y el equilibrio emocional que buscan en su vida. Su elección refleja un deseo de crear un entorno sereno, donde la calma y la contemplación juegan un papel central. Observar los movimientos suaves y rítmicos de los peces les proporciona una sensación de relajación y les ayuda a reducir el estrés.

Lee además
Qué revela tu decisión de sacar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología
Por si no sabías

Qué revela tu decisión de sacar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología
Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología
Te puede interesar

Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología

Además, este tipo de personas aprecian una forma de responsabilidad más sutil. A diferencia de las mascotas que requieren interacción física constante, como perros o gatos, los peces demandan atención continua en tareas como la limpieza del agua y la alimentación. Este tipo de cuidado refleja un enfoque disciplinado y un compromiso con las rutinas diarias.

Desde el punto de vista psicológico, quienes eligen a los peces como compañía suelen ser individuos introspectivos, que valoran la estética y el orden en su entorno. Su tendencia a la reflexión y a la estabilidad emocional les lleva a crear un espacio personal que fomente la serenidad, mientras mantienen hábitos organizados y equilibrados. / TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

Descubrí cuántos años vive un perro según su tamaño

Medias rotas en casa: con el reciclaje, convertí estos objetos en tesoros útiles y decorativos

Ni cada día ni cada un mes: ¿cada cuánto cambiar el arenero del gato?

¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas en Mendoza?

Conocé el horóscopo para este viernes 29 de agosto: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables
Odontología felina

Salud dental en gatos: consejos y guía práctica para dueños responsables

Las Más Leídas

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Te Puede Interesar

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causa estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes
Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Por Sitio Andino Policiales
Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Por Celeste Funes