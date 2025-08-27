Qué revela tu decisión de sacar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología

Por Juan Pablo Strappazzon







Es bastante común conocer personas que deciden quitar la foto de perfil de sus cuentas de WhatsApp. Aunque parezca una acción simple y sin mayor misterio, podría tener significados específicos según la psicología. En esta nota, te contamos todos los detalles.

WhatsApp (2).jpg Qué significa sacar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología Qué revela tu decisión de sacar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología Según expertos en esta disciplina, las personas que deciden quitar su foto de perfil en WhatsApp podrían estar transmitiendo sentimientos de tristeza, introspección o un cambio físico que consideran relevante y que prefieren no mostrar a los demás. Esta decisión no siempre refleja algo negativo, sino que puede ser una manera de cuidar su privacidad.

Por otro lado, hay quienes simplemente no se sienten cómodos mostrando su rostro frente a la cámara. Estas personas, según los especialistas, suelen presentar ciertos rasgos de personalidad más introspectivos o incluso tendencias neuróticas, lo que influye en su decisión de mantener el anonimato en sus perfiles.

Además, no solo la ausencia de foto tiene un significado: la imagen que se elige colocar también puede transmitir mensajes específicos sobre la personalidad, el estado de ánimo o la identidad que la persona quiere proyectar. A continuación, te explicamos los posibles significados detrás de las fotos de perfil y cómo interpretarlas según la psicología.

Fotos artísticas: quienes eligen este tipo de imágenes suelen ser personas creativas, abiertas a nuevas experiencias y con un fuerte sentido estético. Fotos sin filtros: con la mirada dirigida a la cámara y aprovechando la luz natural, este tipo de usuarios tiende a ser confiado y detallista, planificando incluso los aspectos más mínimos. Fotos en la naturaleza: reflejan sencillez, tranquilidad y una marcada empatía hacia su entorno, mostrando afinidad con lo natural y lo armonioso. Fotos sin rostro: generalmente se trata de imágenes de paisajes o animales; estas personas evitan mostrarse, proyectando una personalidad más reservada, sensible a críticas y comentarios ajenos. / La Nación La psicología intenta explicar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Haciendo clic aquí, descubrirás cómo otras acciones también encuentran su explicación desde esta disciplina.

