Es común conocer personas a las que frecuentemente se les olvidan los nombres. Aunque parezca algo habitual, la psicología sugiere que este comportamiento puede tener un significado específico. A continuación, te contamos en detalle qué hay detrás de este curioso hábito.
persona preocupada, olvidarse nombre
¿Por qué olvidamos nombres? Explicación psicológica de este fenómeno
Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología
Diversos expertos señalan que no recordar el nombre de alguien puede estar relacionado con el estrés, el exceso de información, la falta de concentración o el modo en que nuestro cerebro organiza y almacena los datos.
También explican que los nombres propios, al carecer de un significado concreto o lógico, resultan difíciles de asociar con información relevante, lo que complica su memorización.
Además, cuando nuestra atención está dirigida a otros asuntos, recordar nombres se vuelve aún más complejo, ya que la memoria de trabajo (que tiene una capacidad limitada) no logra retener toda la información simultáneamente.
El paso del tiempo también influye: a medida que envejecemos, nuestra agilidad mental y la capacidad de recuperar datos, como los nombres, pueden disminuir debido a cambios en las funciones cognitivas. Por último, si una persona no nos provoca una impresión emocional o no generamos un vínculo significativo con ella, es mucho más probable que olvidemos su nombre rápidamente. / TN