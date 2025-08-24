Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología

Es común conocer personas a las que frecuentemente se les olvidan los nombres . Aunque parezca algo habitual, la psicología sugiere que este comportamiento puede tener un significado específico . A continuación, te contamos en detalle qué hay detrás de este curioso hábito .

Diversos expertos señalan que no recordar el nombre de alguien puede estar relacionado con el estrés, el exceso de información, la falta de concentración o el modo en que nuestro cerebro organiza y almacena los datos.

También explican que los nombres propios, al carecer de un significado concreto o lógico, resultan difíciles de asociar con información relevante, lo que complica su memorización.

Además, cuando nuestra atención está dirigida a otros asuntos, recordar nombres se vuelve aún más complejo , ya que la memoria de trabajo (que tiene una capacidad limitada) no logra retener toda la información simultáneamente.

El paso del tiempo también influye: a medida que envejecemos, nuestra agilidad mental y la capacidad de recuperar datos, como los nombres, pueden disminuir debido a cambios en las funciones cognitivas. Por último, si una persona no nos provoca una impresión emocional o no generamos un vínculo significativo con ella, es mucho más probable que olvidemos su nombre rápidamente. / TN

