Tocarse el pelo a cada rato: qué dice la psicología sobre este curioso gesto

¿Te tocás el pelo todo el tiempo o conocés a alguien que lo hace? La psicología explica qué significa este gesto. En esta nota, te contamos todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común conocer personas que se tocan el pelo de forma constante. Aunque parezca un gesto inofensivo, la psicología indica que podría tener significados específicos sobre la personalidad. En esta nota, te contamos en detalle qué puede revelar este comportamiento.

Expertos señalan que el gesto de tocarse el pelo constantemente puede manifestar ansiedad, inseguridad o incomodidad en situaciones sociales. Al manipular el cabello, muchas personas buscan calmarse y sentirse seguras.

Por otro lado, este gesto también puede funcionar como una forma inconsciente de coquetear o mostrar interés en alguien. Al hacerlo, se llama la atención hacia el rostro y se resalta la personalidad o la apariencia.

En momentos de aburrimiento, muchas personas tienden a tener este comportamiento para evitar la sensación de vacío y mantener la mente distraída.

