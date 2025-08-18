Tocarse el pelo a cada rato: qué dice la psicología sobre este curioso gesto

Es común conocer personas que se tocan el pelo de forma constante . Aunque parezca un gesto inofensivo, la psicología indica que podría tener significados específicos sobre la personalidad. En esta nota, te contamos en detalle qué puede revelar este comportamiento.

Expertos señalan que el gesto de tocarse el pelo constantemente puede manifestar ansiedad, inseguridad o incomodidad en situaciones sociales. Al manipular el cabello, muchas personas buscan calmarse y sentirse seguras.

Qué significa cuando una persona se toca el pelo todo el tiempo, según la psicología

Comportamiento felino Expertos revelaron por qué el gato doméstico se afila las uñas y cómo evitar que lo haga en tus muebles

Mejorá tu estilo Ni aburridas, ni exageradas: los 3 tonos de uñas que son tendencia para mujeres mayores de 50

Por otro lado, este gesto también puede funcionar como una forma inconsciente de coquetear o mostrar interés en alguien . Al hacerlo, se llama la atención hacia el rostro y se resalta la personalidad o la apariencia.

En momentos de aburrimiento, muchas personas tienden a tener este comportamiento para evitar la sensación de vacío y mantener la mente distraída .

Finalmente, expertos señalan que tocarse el pelo seguido también puede reflejar una alta conciencia de la propia imagen y una necesidad de corregir o ajustar constantemente el aspecto personal.

La psicología intenta explicar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Haciendo clic aquí, descubrirás cómo otras acciones también encuentran su explicación desde esta disciplina.