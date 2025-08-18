Es común conocer personas que se tocan el pelo de forma constante. Aunque parezca un gesto inofensivo, la psicología indica que podría tener significados específicos sobre la personalidad. En esta nota, te contamos en detalle qué puede revelar este comportamiento.
mujer, tocar pelo
Qué significa cuando una persona se toca el pelo todo el tiempo, según la psicología
Tocarse el pelo a cada rato: qué dice la psicología sobre este curioso gesto
Expertos señalan que el gesto de tocarse el pelo constantemente puede manifestar ansiedad, inseguridad o incomodidad en situaciones sociales. Al manipular el cabello, muchas personas buscan calmarse y sentirse seguras.
Por otro lado, este gesto también puede funcionar como una forma inconsciente de coquetear o mostrar interés en alguien. Al hacerlo, se llama la atención hacia el rostro y se resalta la personalidad o la apariencia.
En momentos de aburrimiento, muchas personas tienden a tener este comportamiento para evitar la sensación de vacío y mantener la mente distraída.
Finalmente, expertos señalan que tocarse el pelo seguido también puede reflejar una alta conciencia de la propia imagen y una necesidad de corregir o ajustar constantemente el aspecto personal.