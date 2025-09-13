Por qué mi perro come piedras y objetos no comestibles y cómo evitarlo

Si tenés un perro como mascota, es probable que alguna vez lo hayas sorprendido intentando morder piedras , zapatos u otros objetos que pueden hacerle mal si se los traga. Aunque pueda parecer una travesura, este hábito suele tener explicaciones más profundas relacionadas con su salud, su desarrollo o incluso con su vínculo con el entorno.

Antes de enojarse, es importante entender qué motiva a un perro a morder lo que no corresponde . En todos los casos, no se trata de un capricho ni de una maldad , sino de un comportamiento que necesita ser comprendido para poder corregirse.

perro, mascota.png Mascota: las razones por las que tu perro come piedras y elementos no comestibles

Cómo ayudar a tu perro a dejar este hábito

Una vez identificada la causa, el paso siguiente es aplicar estrategias que reduzcan la conducta indeseada de tu mascota. El refuerzo positivo es la clave del aprendizaje, y nunca deben aplicarse castigos que solo generen más ansiedad.

Algunas medidas efectivas incluyen:

Ofrecer juguetes adecuados: especialmente mordederas y juegos interactivos con premios.

especialmente mordederas y juegos interactivos con premios. Incrementar el ejercicio diario: paseos más largos, juegos de búsqueda y actividades de olfato.

paseos más largos, juegos de búsqueda y actividades de olfato. Enseñar comandos básicos: órdenes como “dejá” o “soltá” pueden ser muy útiles.

órdenes como “dejá” o “soltá” pueden ser muy útiles. Premiar la buena conducta: caricias, palabras amables o golosinas para mascotas.

caricias, palabras amables o golosinas para mascotas. Mantener la casa ordenada: evitar objetos tentadores al alcance del perro.

¿Cuándo acudir a un especialista?

Si el comportamiento se vuelve compulsivo, destructivo o afecta la convivencia, lo mejor es consultar a un adiestrador o a un etólogo canino. El apoyo profesional puede ser decisivo para resolver problemas de conducta y mejorar la calidad de vida tanto del perro como de la familia.

Con paciencia, constancia y mucho afecto, tu perro puede aprender a dejar de morder piedras y objetos indebidos, y así disfrutar de una vida más equilibrada y saludable junto a sus dueños.