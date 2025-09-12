Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 12 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 12 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 12 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen momento para cerrar acuerdos, pero cuidado con la impulsividad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El viernes trae calma y estabilidad. Ideal para organizar tus finanzas y darte un pequeño gusto personal.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día de movimientos sociales y conversaciones estimulantes. Podés recibir una propuesta inesperada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se activa tu costado emocional: buscá refugio en tu círculo íntimo. Evitá tomarte demasiado a pecho los comentarios ajenos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás en tu entorno laboral o de estudios. Tu seguridad genera confianza en los demás. En el amor, se abre espacio para la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu paciencia y constancia dan frutos. Buen día para resolver trámites o cuestiones pendientes. La salud pide descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El viernes te desafía a encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal. Un encuentro inesperado puede alegrar la jornada.

Horóscopo, signos del zodíaco
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tus emociones estarán intensas, pero eso mismo puede darte claridad. Se avecinan cambios que te motivan.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo será tu motor, aunque necesitás organizar mejor tu tiempo. Posible salida o plan divertido hacia la noche.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) Momento de concentrarte en lo profesional: un reconocimiento está cerca. En lo afectivo, necesitás bajar la exigencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se multiplica. Buen día para innovar en tu trabajo o estudios. En el amor, alguien puede sorprenderte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El viernes invita a la introspección. Una charla íntima puede aclarar viejos malentendidos. Tiempo de sanar.

