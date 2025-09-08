Conocé el horóscopo para este lunes 8 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 8 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del lunes 8 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Arrancás la semana con mucha energía, pero cuidado con querer hacer todo de golpe. En el trabajo, una conversación clave puede abrirte nuevas puertas. En el amor, un gesto inesperado te alegrará el día.
La calma será tu mejor aliada este lunes. Evitá discusiones y apostá a la diplomacia. En lo económico, momento de ordenar cuentas. En el amor, necesitás sentir seguridad y contención.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Tu capacidad de comunicación estará al máximo. Ideal para reuniones, acuerdos o charlas pendientes. En el amor, la curiosidad te conecta de forma distinta con tu pareja o con alguien nuevo.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Día ideal para enfocarte en el hogar o temas familiares. Podés sentirte un poco nostálgico, pero eso te ayudará a valorar más a quienes están a tu lado. En el amor, alguien te dará una muestra de cariño sincero.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Tu carisma brilla y atrae miradas. En lo laboral, estarás en el centro de la escena, aunque debés evitar discusiones. En el amor, la pasión marcará este inicio de semana.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Arrancás el lunes con la mente clara y ganas de poner orden. Excelente momento para organizar tus planes. En el amor, los pequeños detalles fortalecerán la relación.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Un lunes cargado de decisiones importantes. En el trabajo, deberás elegir un camino con firmeza. En el amor, tu encanto natural atraerá nuevas oportunidades.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Día intenso en lo emocional. Podés sentirte muy apasionado o un poco exigente. En el trabajo, tu intuición te guiará bien. En el amor, se avecina un momento de mayor cercanía.