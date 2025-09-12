Consejos de temporada

Cómo cuidar el árbol de limón en primavera para un jardín lleno de limones

Descubrí en esta guía de jardinería cómo mantener tu árbol de limón fuerte y productivo durante la primavera.

 Por Analía Martín

Con la llegada de la primavera, el árbol de limón se convierte en protagonista del jardín mendocino. Este frutal necesita cuidados específicos para adaptarse a la nueva estación, donde las temperaturas comienzan a elevarse y la actividad de la planta se intensifica. Prestar atención al riego, la poda y la nutrición es clave para garantizar frutos de calidad.

Preparar el árbol para la primavera

En Mendoza, donde la amplitud térmica marca el ritmo de los cultivos, el árbol de limón requiere una preparación especial. La poda ligera es fundamental para eliminar ramas secas y mejorar la circulación del aire. Esto ayuda a prevenir enfermedades y fortalece la estructura del árbol. Lo recomendable es realizar cortes limpios y evitar podas drásticas que puedan debilitarlo.

Además, la primavera es el momento ideal para renovar el suelo. Un buen aporte de compost o estiércol maduro en la base del árbol mejora la retención de nutrientes y potencia la floración. Conviene aplicar la materia orgánica formando un círculo alrededor del tronco, dejando unos centímetros libres para evitar el exceso de humedad en la raíz.

limonero, jardinería
Nada mejor que ir al árbol de tu propio jardín y cortar un limón cuando lo necesitás

Riego y nutrición en jardinería

Durante los meses más cálidos, el agua se convierte en un recurso esencial. El árbol de limón no tolera la sequía prolongada, pero tampoco el encharcamiento. Lo ideal es mantener un riego regular, dos o tres veces por semana, adaptándolo a la temperatura y al tipo de suelo. En terrenos arcillosos, es clave evitar acumulaciones de agua.

Respecto a la fertilización, los cítricos demandan nutrientes específicos. El aporte de nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo, mientras que el fósforo y el potasio estimulan la floración y la formación de frutos. Un fertilizante equilibrado, aplicado cada 20 o 30 días en primavera, resulta suficiente para mantener el vigor del árbol.

Plagas y protección del árbol

La primavera también trae consigo un aumento de plagas. En Mendoza, los limoneros suelen verse afectados por pulgones, cochinillas y arañuelas rojas. La observación frecuente de hojas y ramas permite detectar a tiempo cualquier invasión. Un método casero es aplicar jabón potásico diluido en agua, que actúa sin dañar la planta ni al medioambiente.

fertilizantes caseros.png
El limonero es un árbol frutal que responde muy bien a los fertilizantes caseros

Otra práctica útil es la colocación de trampas cromáticas amarillas, que ayudan a controlar insectos voladores. La prevención es clave en jardinería, por eso conviene mantener el árbol aireado, bien nutrido y libre de malezas en la base, lo que reduce la proliferación de plagas.

El árbol de limón en primavera requiere atención constante, pero con cuidados sencillos se puede asegurar una cosecha abundante y de calidad. La combinación de poda ligera, riego equilibrado, fertilización adecuada y control preventivo de plagas convierte a este frutal en un aliado indispensable para quienes disfrutan de la jardinería en Mendoza y en todo el país.

