Vínculo humano-animal

¿Por qué los perros se parecen a sus dueños? La ciencia explica las similitudes

Las mascotas no sólo comparten rutinas: la ciencia revela por qué un perro puede parecerse tanto a su dueño en aspecto y carácter.

¿Por qué los perros se parecen a sus dueños? La ciencia explica las similitudes

¿Por qué los perros se parecen a sus dueños? La ciencia explica las similitudes

Foto: Gerrard Gethings | www.gerrardgethings.com
 Por Analía Martín

Seguramente alguna vez viste a un perro caminar junto a su dueño y notaste un parecido llamativo: un caniche de rizos idénticos a los de su acompañante o un galgo elegante junto a alguien de porte similar. Lo que parece una coincidencia divertida tiene explicación científica, ya que estudios recientes confirman que estos paralelismos no son casualidad.

La elección de las mascotas y el vínculo emocional

Investigadores del Instituto de Geoantropología Max Planck analizaron más de 500 casos y hallaron que las personas tienden a elegir perros que les resultan familiares. Esto se da tanto en el aspecto físico como en la personalidad. La atracción hacia lo conocido, aun de manera inconsciente, influye en la decisión de adopción o compra.

Lee además
Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol 
Fenómeno pet friendly

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol
Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales
Tendencias de mascotas

Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales

Además, la convivencia diaria refuerza estas semejanzas. Con el tiempo, los perros imitan conductas y estados emocionales de sus dueños, lo que genera una especie de sincronía. Este fenómeno se conoce como co-regulación emocional y explica por qué ambos suelen volverse más tranquilos y menos impulsivos con los años.

perro y hombre, mascota
&iquest;Tu perro se parece a vos?&nbsp;

¿Tu perro se parece a vos?

Perros y dueños: parecido físico y de carácter

Los estudios también revelaron curiosas coincidencias físicas. Por ejemplo:

  • Personas con cabello largo suelen preferir perros de orejas largas.
  • Quienes tienen cabello corto eligen razas de orejas pequeñas.
  • La zona de los ojos es clave: en pruebas, bastaba mirar los ojos para emparejar fotos de perro y dueño correctamente.
perro, mujer, dueña parecida a su mascota
El parecido de los perros con sus due&ntilde;os, no es casualidad.

El parecido de los perros con sus dueños, no es casualidad.

En cuanto a la personalidad, las similitudes también son notables. Los dueños extrovertidos suelen tener mascotas activas y juguetonas, mientras que quienes son más ansiosos conviven con perros que muestran comportamientos nerviosos o de alerta ante desconocidos.

Más que compañía, un reflejo

Lejos de ser una simple anécdota, este fenómeno refuerza la idea de que las mascotas son un reflejo emocional y físico de quienes las cuidan. La ciencia confirma que perros y dueños se eligen, se moldean y se acompañan en un proceso de adaptación mutua. Por eso, cada paseo por el parque puede ser también una muestra de cómo humanos y animales comparten mucho más que el hogar: comparten identidad.

Temas
Seguí leyendo

Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas

Descubrí cuántos años vive un perro según su tamaño

Tres razas de perros que no conviene adoptar si es tu primera vez

Tesla y su "modo perro": el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro

Cómo bañar a tu perro según su pelaje: consejos de expertos

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 4 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Te Puede Interesar

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo.
Repercusión en Mendoza

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo

Por Natalia Mantineo
La justicia descartó la comisión de un delito por parte de Alfredo Cornejo, tal como planteó Anabel Fernández Sagasti. 
Por el traspaso de rutas

Archivan la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo

Por Cecilia Zabala
Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Por Marcelo López Álvarez