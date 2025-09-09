Las tres razas de perro con menor esperanza de vida, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Liverpool, en conjunto con la organización británica Dogs Trust, analizó más de 580 mil ejemplares de 148 razas para determinar cuáles son los perros con la esperanza de vida más baja. Los resultados confirmaron lo que muchos tutores sospechaban: los perros de gran tamaño tienden a vivir menos que los pequeños .

Vínculo humano-animal ¿Por qué los perros se parecen a sus dueños? La ciencia explica las similitudes

Estos datos no significan que la vida de cada perro esté escrita de antemano, pero sí ayudan a entender los riesgos asociados a determinadas razas.

Mastín italiano, presa canario y dogo de Burdeos, las tres razas que encabezan la lista de los perros con la esperanza de vida más baja

Qué tener en cuenta si tu perro es de gran tamaño

Criar mascotas de gran tamaño exige cuidados específicos. El sobrepeso y la falta de ejercicio agravan los problemas propios de estas razas, por lo que es fundamental tomar precauciones. Algunas recomendaciones son:

Proporcionar una dieta equilibrada, adaptada a la edad y tamaño del perro.

Realizar controles veterinarios periódicos, especialmente del corazón y las articulaciones.

Evitar el sedentarismo: los paseos regulares ayudan a fortalecer músculos y articulaciones.

Prevenir la obesidad, uno de los factores más comunes que acortan la vida de las mascotas grandes.

perro en el veterinario, mascota Las visitas en el veterinario es una parte fundamental de tener un perro como mascota.

Más allá de las estadísticas, cada perro es único. El cariño, la atención veterinaria y una vida activa son claves para prolongar sus años de compañía. Quienes conviven con un mastín, un presa canario o un dogo de Burdeos deben ser conscientes de que, aunque su esperanza de vida sea menor, pueden disfrutar de una existencia plena y feliz.