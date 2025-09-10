Descubren mutación que permite detectar enfermedad cardíaca en perros Golden Retriever

Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Carolina del Norte identificó una mutación genética vinculada a la miocardiopatía hipertrófica en perros Golden Retriever , una enfermedad cardíaca potencialmente mortal. Este descubrimiento representa un avance clave en la salud canina y abre nuevas posibilidades para investigar dolencias cardíacas en humanos, impulsando la prevención y el desarrollo de tratamientos innovadores.

La investigación se originó tras el fallecimiento de tres cachorros Golden Retriever menores de dos años, todos de la misma familia. Las necropsias revelaron signos típicos de miocardiopatía hipertrófica , como engrosamiento del ventrículo izquierdo y desorganización de las fibras musculares. Ante estos hallazgos, los científicos realizaron la secuenciación completa del genoma, identificando una mutación en el gen TNNI3 , crucial para la contracción cardíaca. Esta es la primera vez que se detecta una variante genética vinculada a esta enfermedad en perros , lo que representa un hito en la medicina veterinaria.

El descubrimiento permitirá crear pruebas genéticas para identificar portadores y evitar la reproducción entre ellos, disminuyendo el riesgo de que más perros desarrollen la enfermedad. Según los investigadores:

Un avance científico en la genética de estos perros que puede resultar un avance también para ciencia médica

Proteger la salud de tu perro se vuelve así más sencillo, ya que los criadores podrán tomar decisiones informadas y responsables, evitando la propagación de esta mutación dentro de la raza.

_Golden Retriever, perro grande, mascota Golden Retriever, uno de las razas de perro más buscadas por las familias

Cómo este hallazgo beneficia la investigación humana

Más allá de los caninos, el modelo de Golden Retriever con la mutación en TNNI3 ofrece una oportunidad única para estudiar la miocardiopatía hipertrófica en animales de gran tamaño, con características fisiológicas más similares a los humanos que otros modelos animales, como los ratones o los gatos. Esto puede acelerar el desarrollo de terapias y tratamientos en cardiología humana, acercando la ciencia veterinaria y médica.

Los expertos destacan que, aunque la mutación por ahora solo se ha detectado en una familia de Golden Retrievers, algunos de sus miembros se han utilizado como reproductores populares. Por ello, la vigilancia genética es clave para proteger tanto a las mascotas como a futuras generaciones de perros de la raza./Infobae.