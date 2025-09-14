Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos

Si tenés un gato en casa , seguramente notaste que se acomoda sobre tu ropa, la computadora, una mochila o incluso una simple bolsa. Aunque pueda parecer un capricho felino, los especialistas en conducta animal explican que este comportamiento tiene raíces emocionales, sensoriales y hasta sociales que revelan mucho sobre el vínculo con su humano.

Los gatos son extremadamente sensibles a los olores. Tus objetos personales contienen tu esencia : ropa, mantas o almohadas transmiten un aroma que les resulta tranquilizador. Acostarse sobre ellos les brinda calma, sobre todo en tus ausencias. Para tu mascota, un abrigo olvidado puede transformarse en un refugio cargado de seguridad y compañía.

Además, esta acción fortalece el lazo afectivo. Cuando tu gato descansa sobre algo que te pertenece, se reconecta emocionalmente contigo y regula su ansiedad. Es un gesto que, aunque silencioso, demuestra cuánto depende de tu presencia para sentirse protegido.

Este hábito no sólo se trata de comodidad. Los felinos poseen glándulas odoríferas en patas, rostro y cuerpo. Al estirarse sobre tus cosas, mezclan su olor con el tuyo en una forma particular de marcar territorio. Lejos de ser invasivo, es un modo de reafirmar la convivencia y de compartir espacio en el hogar.

Los apuntes escolares son, quizás, uno de los lugares favoritos de los gatos

Los expertos señalan que este comportamiento también refleja confianza. Un gato que comparte su olor contigo está mostrando aceptación y cercanía, algo que resulta clave en la relación entre humanos y mascotas.

Calor, confort y búsqueda de atención

Otro motivo importante es la comodidad. Los objetos personales suelen ubicarse en lugares cálidos o tener texturas suaves. Un pantalón doblado, una mochila de lona o incluso el teclado de la computadora pueden convertirse en el rincón perfecto para una siesta.

gato acostado cerca de la ropa, mascota Dicen que los pelos de gato no ensucian, "decoran" la ropa

En algunos casos, este hábito puede ser también una estrategia para interactuar contigo. Si tu mascota nota que reaccionás cada vez que se sube a tus pertenencias, es probable que repita la acción para captar tu atención.

Lo que para nosotros es una mochila olvidada, para ellos es un espacio cargado de significado. Los gatos encuentran en nuestras pertenencias una manera de estar más cerca, de sentirse seguros y de recordarnos, incluso cuando no estamos presentes.