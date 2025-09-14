Guía práctica para preparar el jardín en primavera con podas y reubicación inteligente

Con el final del invierno y la llegada de la primavera, los jardines mendocinos entran en una etapa decisiva. Septiembre es el mes ideal para podar, abonar y reubicar plantas, tareas que marcarán la salud del espacio verde durante los meses más cálidos. La constancia en estos cuidados asegura un entorno lleno de color y vitalidad.

Uno de los primeros pasos para preparar el jardín es la poda. Las gramíneas ornamentales, que sostuvieron el paisaje invernal, deben cortarse al ras o hasta donde se observe el rebrote verde . De este modo, se evita que los nuevos tallos se mezclen con el follaje seco y se favorece un crecimiento más vigoroso.

La limpieza de canteros y la eliminación de ramas secas o débiles también son fundamentales. Una poda bien realizada no sólo mejora la estética, sino que previene plagas y enfermedades . El resultado es un jardín más ordenado y con mejores condiciones para el desarrollo de las especies.

El momento de dormición, que coincide con el fin del invierno, es ideal para reubicar. Mover plantas antes de que la savia comience a subir reduce el riesgo de estrés . Arbustos, herbáceas pequeñas e incluso árboles jóvenes pueden descalzarse, dividirse y trasladarse en este período con mayor seguridad.

Nada tan gratificante como ver a tu propio jardín lleno de vida en primavera

En Mendoza, donde las amplitudes térmicas son marcadas, conviene elegir días templados para estas tareas. Un trasplante exitoso depende tanto del momento como de la preparación del suelo, por lo que es recomendable incorporar drenaje y compost al nuevo lugar antes de ubicar la planta.

El valor del compost en jardinería

Otro paso imprescindible es la nutrición del suelo. El compost orgánico, elaborado con restos vegetales de cocina y poda, mejora la estructura de la tierra y aporta nutrientes esenciales. Este abono fortalece a las especies y las ayuda a adaptarse a los cambios de estación.

plantar en primavera, jardinería Septiembre es la época ideal para reorganizar las plantas

Lo aconsejable es aplicarlo después de podar y desmalezar, distribuyéndolo en la proyección de la copa sin tocar directamente el cuello de las plantas. El compost beneficia tanto a árboles como a flores, aromáticas y canteros en general, y puede repetirse en cada cambio de estación para mantener la vitalidad del jardín.

La jardinería, sin embargo, exige paciencia. Las tareas que se realizan hoy darán resultados en primavera y verano, recordando que el disfrute proviene tanto del proceso como de la espera. Con observación, constancia y pequeños cuidados, los espacios verdes mendocinos se transforman en escenarios llenos de vida.