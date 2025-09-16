Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre.

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 16 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 16 de septiembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

Se abre una oportunidad laboral o económica que puede impulsarte a tomar decisiones rápidas. No te precipites: evaluá antes de actuar.

Tauro (20/4 al 20/5)

Día ideal para ordenar tu rutina y enfocarte en objetivos claros. En lo personal, alguien cercano te dará un consejo valioso.

Géminis (21/5 al 20/6)

La comunicación será clave: un mensaje o conversación puede aclarar dudas. Buen momento para afianzar vínculos.

Cáncer (21/6 al 22/7)

La energía del día favorece lo emocional: podés sentir nostalgia, pero también la necesidad de proyectar algo nuevo. Escuchá tu intuición.

Leo (23/7 al 22/8)

El martes te invita a brillar en lo social. Una reunión, entrevista o encuentro será decisivo para tu imagen personal.

Virgo (23/8 al 22/9)

La semana avanza con cierta tensión en lo laboral. Evitá discusiones innecesarias y priorizá el diálogo constructivo.

Libra (23/9 al 22/10)

Se activan planes de viajes, estudios o proyectos a largo plazo. Momento para ampliar horizontes y abrir la mente.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Tu magnetismo está en alza. Día propicio para resolver cuestiones de pareja o cerrar acuerdos importantes.

Sagitario (22/11 al 21/12)

En lo laboral, se vislumbran avances después de un tiempo de espera. En lo personal, paciencia: alguien necesita tu apoyo.

Capricornio (22/12 al 19/1)

La organización será tu aliada. Ordenar pendientes te permitirá encarar nuevos proyectos con más claridad.

Acuario (20/1 al 18/2)

Tu creatividad estará a pleno: ideal para plasmar ideas originales. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte.

Piscis (19/2 al 20/3)

Se despiertan emociones intensas en el ámbito familiar o afectivo. Buen día para cerrar viejas heridas y mirar hacia adelante.

