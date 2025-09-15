Conocé el horóscopo para este lunes 15 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para hoy.

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 15 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La semana arranca con energía y decisión. Buen día para iniciar proyectos y tomar la delantera en el trabajo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El lunes se presenta estable, ideal para enfocarte en lo práctico y ordenar temas económicos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu fuerte: una charla puede abrirte nuevas oportunidades. Buen día para contactos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Empezás la semana con sensibilidad extra. Prestá atención a tu intuición, que será tu mejor guía.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma se potencia y te da protagonismo. En lo laboral, tus ideas pueden destacarse.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Lunes ideal para organizar tareas y planificar. Tu mente estará clara y productiva.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscá equilibrio en la jornada: evitá tensiones y priorizá tu bienestar personal.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición te marcará el rumbo en una decisión importante. Energía favorable para los cambios.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo te impulsa a encarar nuevos planes. Día propicio para proyectar viajes o estudios.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El lunes trae foco en lo laboral: podés resolver un pendiente que te preocupaba.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se activa y podés sorprender con tus ideas. Jornada favorable para la innovación.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día para la introspección y el cuidado emocional. Evitá cargar con problemas ajenos.