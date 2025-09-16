Jardinería: beneficios de colocar hielo en la base de los limoneros

En el mundo de la jardinería, cada técnica casera puede marcar la diferencia en el crecimiento de las plantas. Una de las más curiosas y efectivas es la de colocar cubos de hielo en la base de los limoneros. Esta práctica sencilla no sólo regula el riego, sino que también brinda protección frente a cambios bruscos de temperatura.

¿Por qué el hielo ayuda a los limoneros? La clave está en cómo el agua congelada actúa sobre la tierra y las raíces. A medida que el hielo se derrite, libera humedad lentamente, asegurando que el limonero reciba agua sin encharcamientos. Esto es fundamental en Mendoza, donde los suelos secos y las variaciones de temperatura pueden afectar el desarrollo de las plantas.

Además, el proceso de derretimiento aporta un beneficio extra: mantiene la temperatura del suelo más estable. En épocas de heladas, los cubos funcionan como un regulador térmico, protegiendo las raíces del frío extremo y evitando daños en la estructura interna de la planta.

limonero con limones.png Colocar hielo en la base de los limones es una de los trucos más viejos y fectivos de la jardinería para el cuidado de éste crítrico El detalle de las macetas y el cuidado general Si bien el hielo es un buen complemento, también es importante considerar dónde crece el limonero. Las macetas de barro o cerámica sin esmaltar son las más recomendadas, ya que permiten que las raíces respiren, evitan la acumulación excesiva de humedad y mantienen una temperatura adecuada en la tierra.

En conjunto con un sustrato aireado y buena exposición solar, este truco del hielo potencia el crecimiento saludable del árbol. La combinación de cuidados básicos y técnicas caseras marca la diferencia entre un limonero débil y uno cargado de vida. limonero, jardinería El limonero es uno de los árboles estrella para la jardinería doméstica de los mendocinos Colocar hielo en la base de los limoneros es una técnica de jardinería que sorprende por su efectividad. No requiere esfuerzo extra y puede aplicarse tanto en macetas como en ejemplares en el suelo. En Mendoza, donde el clima presenta desafíos particulares, adoptar este recurso ayuda a mantener plantas más sanas, fuertes y listas para fructificar en la temporada./TN.

