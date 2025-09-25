¿Es posible lograr que un gato viva hasta los 30 años?

Por Analía Martín







Los gatos son una de las mascotas más queridas en todo el mundo. Muchos tutores buscan asegurarles una vida larga y plena. Hoy, los avances en investigación veterinaria abren una esperanza inédita: un gato podría llegar a vivir hasta los 30 años, algo que hasta hace poco parecía imposible.

El papel de la proteína AIM en la vida del gato El principal obstáculo que limita la longevidad felina es la enfermedad renal crónica, que suele aparecer después de los cinco años y reduce la esperanza de vida promedio a entre 12 y 16 años. Sin embargo, la clave estaría en una proteína llamada AIM, descubierta en 1999 por el inmunólogo japonés Toru Miyazaki.

Esta molécula cumple un rol esencial en la limpieza del riñón: ayuda a eliminar células muertas que obstruyen los túbulos renales. En los gatos, la AIM se mantiene inactiva, lo que provoca acumulación de residuos y, a la larga, insuficiencia renal. Activar esta proteína podría significar un antes y un después en la salud de cada gato.

Embed #Gatos #Veterinaria #EnfermedadRenalCrónica sonido original - arruvet @arruvet 20k La proteína AIM podría ser la clave para duplicar la esperanza de vida de los gatos. ¿El problema? En los gatos está “bloqueada” y no puede cumplir su función protectora contra la enfermedad renal crónica, su principal causa de muerte. El Dr. Miyazak está desarrollando un nuevo fármaco que abre una puerta increíble: si logramos activar la AIM, podríamos darles muchos más años sanos. ¿Te imaginas compartir 30 años con tu gato? #AIM En 2022 se creó el Instituto de Medicina AIM en Japón, que desde 2024 impulsa ensayos clínicos en gatos con un fármaco diseñado para reactivar esta proteína. Si los resultados son positivos, se espera que para 2027 el medicamento esté disponible en el mercado internacional.

Cuidados esenciales para tu mascota mientras llega el futuro Mientras la ciencia avanza, los tutores de mascotas deben continuar con las recomendaciones clásicas para proteger la salud de sus gatos: Controles veterinarios periódicos desde temprana edad.

desde temprana edad. Alimentación equilibrada y adecuada a cada etapa de vida.

Agua fresca y limpia siempre disponible para prevenir deshidratación.

siempre disponible para prevenir deshidratación. Observación de signos tempranos de problemas renales, como pérdida de apetito o aumento en la sed. gata vieja, mascota Estos hábitos, sumados a la esperanza de nuevos tratamientos, pueden marcar la diferencia en la longevidad y bienestar de tu mascota. La posibilidad de ver a un gato alcanzar los 30 años ya no suena a fantasía, sino a un objetivo en el horizonte cercano./Infobae.

Compartí la nota:







