Salud felina

Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Un gato excedido de peso puede parecer muy simpático pero es muy peligroso para tu mascota. Conocé los riesgos y cómo ayudarlo.

 Por Analía Martín

El sobrepeso en una mascota puede pasar desapercibido al principio, o incluso puede ser algo “tierno”, pero a largo plazo trae consecuencias serias para la salud. En el caso de los gatos, identificar a tiempo los kilos de más es fundamental para prevenir enfermedades. Te contamos cómo saber si tu gato tiene sobrepeso, qué riesgos enfrenta y cómo ayudarlo.

Cómo saber si tu gato tiene sobrepeso

Existen señales claras que permiten identificar si tu gato no está en su peso ideal. Un gato con sobrepeso suele tener poca cintura visible y un abdomen más redondeado. Además, al acariciarlo, las costillas pueden sentirse con dificultad o directamente no notarse.

Una manera práctica de controlarlo es el “Body Condition Score” (BCS), una escala que utilizan veterinarios para evaluar la condición corporal. En casa podés observar si tu gato evita saltar, juega menos o duerme más de lo habitual. Estos cambios suelen estar vinculados al exceso de peso.

gato durmiendo panza arriba, mascotas
Un gato con sobrepeso suele tener poca cintura visible

Los riesgos del sobrepeso en tu mascota

El exceso de kilos en los gatos no es un problema estético, sino de salud. Un gato con sobrepeso puede desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas, problemas articulares e incluso menor expectativa de vida. También aumenta el riesgo de complicaciones en cirugías y en su calidad de vida diaria.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Diabetes mellitus por exceso de grasa corporal.
  • Artritis y dolor articular que limitan la movilidad.
  • Enfermedades hepáticas y problemas respiratorios.
  • Menor resistencia física y apatía en el juego.
gato acostado de costado, mascota
En el caso de los gatos, identificar a tiempo los kilos de m&aacute;s es fundamental

Cómo ayudar a tu gato a recuperar su peso ideal

El primer paso es la consulta veterinaria. Un profesional puede diseñar una dieta equilibrada adaptada a la edad, raza y nivel de actividad de tu gato. No se trata solo de dar menos comida, sino de ofrecer el alimento correcto.

Algunas recomendaciones prácticas son:

  • Controlar las raciones siguiendo la guía del alimento balanceado.
  • Evitar los premios excesivos como golosinas o restos de comida humana.
  • Fomentar el juego diario con juguetes interactivos, pelotas o circuitos caseros.
  • Establecer rutinas de ejercicio, aunque sea en espacios reducidos.

El objetivo no es un cambio rápido, sino un proceso gradual y sostenido. Un gato que alcanza su peso saludable mejora su ánimo, su movilidad y su expectativa de vida. Cuidar el peso de tu gato es una de las decisiones más importantes que podés tomar por su bienestar. Como toda mascota, necesita atención, control y cariño para disfrutar de una vida larga y saludable./Mundo animal

